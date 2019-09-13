Новинський прокоментував ситуацію навколо розпуску ЦВК

Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

"Опоблок" має намір вивчити причини такого рішення

Народний депутат Вадим Новинський прокоментував ситуацію навколо можливого розпуску Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це він сказав у коментарі журналістам в кулуарах Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Центральна виборча комісія була обрана у відповідності з законом. Термін її повноважень поки не закінчився. Треба розуміти, на підставі яких претензій до цього органу було прийнято таке рішення (рішення комітету, - ред.)", - сказав Новинський.

За його словами, фракція "Опозиційного блоку" ухвалить рішення про відповідне голосування після вивчення ситуації.

"Але я вважаю, що Центральна виборча комісія була з натяжкою, можна сказати, законно обрана Верховною радою України... ЦВК працює, виконує свої функції. Вибори Верховної ради і президента були проведені на гідному рівні. Треба подивитися на претензії до Центральної виборчої комісії у тих членів комітету, які голосували за підтримку цієї постанови", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу ЦВК.