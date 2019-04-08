Новинский призвал Раду отказаться от рассмотрения "языкового закона"

Глава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский призвал Верховную раду Украины отказаться от рассмотрения "языкового закона". Об этом он заявил в ходе согласительного совета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы фракции в Facebook.

Новинский также предложил безотлагательно принять новый Избирательный кодекс, чтобы уже в октябре избрать новый состав Верховной рады на пропорциональной основе по открытым партийным спискам.

"В октябре нас ждут выборы в Верховную раду. Для того, чтобы не дать превратить ее в послушное орудие в руках новой Администрации президента, мы должны проголосовать за новую избирательную систему. Это позволит сделать парламент более ответственным, дееспособным, коалицию - более устойчивой, а зависимость от "желаний" Банковой - более условной", - заявил он.

Новинский считает, что независимый парламент станет главным предохранителем от любых политических "неожиданностей", которые будет нести с собой новый президент.

"Однако нас снова пытаются убедить в необходимости рассмотреть дискриминационный закон о языке. Чем предложенный законопроект отличается от Эмского указа Александра Второго или Валуевского циркуляра? От польского языкового законодательства времен Пилсудского? От всех законодательных актов, которые угнетали украинский язык и ставили целью его уничтожение? Теперь вы хотите принять закон, который бы уничтожал в Украине русский, венгерский, польский, румынский, болгарский, греческий и другие языки?", - заявил Новинский.

По его мнению, закон о языке внесен на рассмотрение парламента, "чтобы помочь Петру Порошенко снова консолидировать свой электорат на западе и в центре Украины".

"Я понимаю, что Порошенко хотел бы продемонстрировать избирателям еще одну "победу". Но реально этот законопроект раскалывает общество", - заявил он.

Новинский добавил, что внося подобные законы, "власть пытается отвлечь внимание общества от действительно насущных вопросов - войны на Донбассе и безумного падения уровня жизни".

"Именно эти вопросы в первую очередь должна решать власть. Именно законопроекты, касающиеся этих вопросов, "Оппозиционный блок" вносил на рассмотрение Верховной рады, однако их систематически игнорируют. Считаю, что наша задача - преодолеть кризис, дать гражданам уверенность в перспективности Украины, а на каком языке разговаривать и в какой церкви молиться - каждый украинец должен решать для себя сам", - подытожил он.