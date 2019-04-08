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Новинский призвал Раду отказаться от рассмотрения "языкового закона"


Также Новинский призвал Раду принять Избирательный кодекс

Глава парламентской фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский призвал Верховную раду Украины отказаться от рассмотрения "языкового закона". Об этом он заявил в ходе согласительного совета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы фракции в Facebook.

Новинский также предложил безотлагательно принять новый Избирательный кодекс, чтобы уже в октябре избрать новый состав Верховной рады на пропорциональной основе по открытым партийным спискам.

"В октябре нас ждут выборы в Верховную раду. Для того, чтобы не дать превратить ее в послушное орудие в руках новой Администрации президента, мы должны проголосовать за новую избирательную систему. Это позволит сделать парламент более ответственным, дееспособным, коалицию - более устойчивой, а зависимость от "желаний" Банковой - более условной", - заявил он.

Новинский считает, что независимый парламент станет главным предохранителем от любых политических "неожиданностей", которые будет нести с собой новый президент.

"Однако нас снова пытаются убедить в необходимости рассмотреть дискриминационный закон о языке. Чем предложенный законопроект отличается от Эмского указа Александра Второго или Валуевского циркуляра? От польского языкового законодательства времен Пилсудского? От всех законодательных актов, которые угнетали украинский язык и ставили целью его уничтожение? Теперь вы хотите принять закон, который бы уничтожал в Украине русский, венгерский, польский, румынский, болгарский, греческий и другие языки?", - заявил Новинский.

По его мнению, закон о языке внесен на рассмотрение парламента, "чтобы помочь Петру Порошенко снова консолидировать свой электорат на западе и в центре Украины".

"Я понимаю, что Порошенко хотел бы продемонстрировать избирателям еще одну "победу". Но реально этот законопроект раскалывает общество", - заявил он.

Новинский добавил, что внося подобные законы, "власть пытается отвлечь внимание общества от действительно насущных вопросов - войны на Донбассе и безумного падения уровня жизни".

"Именно эти вопросы в первую очередь должна решать власть. Именно законопроекты, касающиеся этих вопросов, "Оппозиционный блок" вносил на рассмотрение Верховной рады, однако их систематически игнорируют. Считаю, что наша задача - преодолеть кризис, дать гражданам уверенность в перспективности Украины, а на каком языке разговаривать и в какой церкви молиться - каждый украинец должен решать для себя сам", - подытожил он.

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