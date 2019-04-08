Новинський закликав Раду відмовитися від розгляду "мовного закону"

Глава парламентської фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський закликав Верховну раду України відмовитися від розгляду "мовного закону". Про це він заявив в ході погоджувальної ради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби фракції в Facebook.

Новинський також запропонував невідкладно прийняти новий Виборчий кодекс, щоб уже в жовтні обрати новий склад Верховної ради на пропорційній основі за відкритими партійними списками.

"У жовтні нас чекають вибори до Верховної ради. Для того, щоб не дати перетворити її в слухняне знаряддя в руках нової Адміністрації президента, ми повинні проголосувати за нову виборчу систему. Це дозволить зробити парламент більш відповідальним, дієздатним, коаліцію - більш стійкою, а залежність від "бажань" Банкової - більш умовною", - заявив він.

Новинський вважає, що незалежний парламент стане головним запобіжником від будь-яких політичних "несподіванок", які буде нести з собою новий президент.

"Однак нас знову намагаються переконати в необхідності розглянути дискримінаційний закон про мову. Чим запропонований законопроект відрізняється від Емського указу Олександра Другого або Валуєвського циркуляра? Від польського мовного законодавства часів Пілсудського? Від всіх законодавчих актів, які гнобили українську мову і ставили за мету її знищення? Тепер ви хочете прийняти закон, який би нищив в Україні російську, угорську, польську, румунську, болгарську, грецьку та інші мови?", - заявив Новинський.

На його думку, закон про мову внесений на розгляд парламенту, "щоб допомогти Петру Порошенко знову консолідувати свій електорат на заході і в центрі України".

"Я розумію, що Порошенко хотів би продемонструвати виборцям ще одну "перемогу". Але реально цей законопроект розколює суспільство", - заявив він.

Новинський додав, що вносячи подібні закони, "влада намагається відвернути увагу суспільства від справді нагальних питань - війни на Донбасі і божевільного падіння рівня життя".

"Саме ці питання в першу чергу повинна вирішувати влада. Саме законопроекти, що стосуються цих питань, "Опозиційний блок" вносив на розгляд Верховної ради, однак їх систематично ігнорують. Вважаю, що наша задача - подолати кризу, дати громадянам впевненість у перспективності України, а якою мовою розмовляти і в якій церкві молитися - кожен українець повинен вирішувати для себе сам", - підсумував він.