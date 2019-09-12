Новинский предлагает возобновить соцвыплаты на неподконтрольных территориях Донбасса

Народный депутат Вадим Новинский предлагает возобновить выплаты пенсий и социальных пособий для жителей временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Соответствующий проект постановления "О восстановлении социально-экономических связей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью защиты прав и свобод граждан Украины, проживающих на этих территориях" зарегистрирован в Верховной раде под номером №1090, передает РБК-Украина.

Так, документом предлагается отменить указы президента Украины, решения СНБО и постановления НБУ, которыми выплата пенсий была привязана к статусу переселенца. А также те нормативные акты, которыми на государственном уровне было прекращено финансирование учреждений социального обеспечения, медицины и образования отдельных районов Донбасса.

"Вопрос возобновления пенсионных и социальных выплат для жителей оккупированных территорий напрямую связан с дальнейшей социально-экономической интеграцией Донбасса. И эта тема уже сегодня должна проходить широкое обсуждение на уровне парламента и правительства. Я напомню, что по состоянию на 2014 год на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей проживало 1,3 миллиона пенсионеров. На сегодня, по данным мониторинговой миссии ООН, пенсии получают около 500 тысяч человек, и только те, кто зарегистрирован как переселенец. Фактически предыдущее правительство лишило 700 тысяч украинцев, которые волею судьбы проживают на неподконтрольных территориях, права на соцзащиту", - считает Новинский.

Он также добавил, что постепенное возобновление социальных выплат украинцам, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса, важный шаг на пути восстановления мира в Украине и интеграции временно неподконтрольных территорий.

"Я предлагаю вносить этот проект постановления в повестку дня каждой сессионной недели, до тех пор, пока он не будет рассмотрен парламентом. Гуманитарная ситуация на оккупированных территориях Донбасса сегодня остается сложной, поэтому для сотен тысяч наших сограждан, проживающих там, возобновление выплаты пенсий и социальных пособий - это вопрос физического выживания. Кроме того, постепенное возобновление выплат на оккупированных территориях предусмотрено и Минскими соглашениями, поэтому рано или поздно этот вопрос должен быть решен на государственном уровне, это путь, по которому мы должны двигаться в ближайшем будущем", – подчеркнул народный депутат.