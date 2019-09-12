Новинський пропонує відновити соцвиплати на підконтрольних територіях Донбасу

Народний депутат Вадим Новинський пропонує відновити виплати пенсій і соціальних виплат для жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій Донбасу. Відповідний проект постанови "Про відновлення соціально-економічних зв'язків в окремих районах Донецької і Луганської областей з метою захисту прав і свобод громадян України, які проживають на цих територіях" зареєстрований у Верховній раді під номером №1090, передає РБК-Україна.

Так, документом пропонується скасувати укази президента України, рішення РНБО та постанови НБУ, якими виплата пенсій була прив'язана до статусу переселенця. А також ті нормативні акти, якими на державному рівні було припинено фінансування закладів соціального забезпечення, медицини та освіти окремих районів Донбасу.

"Питання відновлення пенсійних і соціальних виплат для жителів окупованих територій безпосередньо пов'язаний з подальшою соціально-економічною інтеграцією Донбасу. І ця тема вже сьогодні повинна проходити широке обговорення на рівні парламенту і уряду. Я нагадаю, що станом на 2014 рік на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей мешкало 1,3 мільйона пенсіонерів. На сьогодні, за даними моніторингової місії ООН, пенсії отримують близько 500 тисяч осіб, і тільки ті, хто зареєстрований як переселенець. Фактично попередній уряд позбавив 700 тисяч українців, які волею долі проживають на підконтрольних територіях, права на соцзахист", - вважає Новинський.

Він також додав, що поступове відновлення соціальних виплат українцям, які проживають на підконтрольних територіях Донбасу, важливий крок на шляху відновлення миру в Україні та інтеграції тимчасово непідконтрольних територій.

"Я пропоную вносити цей проект постанови до порядку денного кожного сесійного тижня, до тих пір, поки він не буде розглянутий парламентом. Гуманітарна ситуація на окупованих територіях Донбасу сьогодні залишається складною, тому для сотень тисяч наших співгромадян, які проживають там, поновлення виплати пенсій та соціальних допомог - це питання фізичного виживання. Крім того, поступове відновлення виплат на окупованих територіях передбачено і Мінськими угодами, тому рано чи пізно це питання має бути вирішене на державному рівні, це шлях, по якому ми повинні рухатися в найближчому майбутньому", – підкреслив народний депутат.