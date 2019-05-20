Новинский: "Оппоблок" готов к досрочным выборам

Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

По мнению Новинского, действующий созыв парламента полностью себя дискредитировал

Глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил о готовности политсилы к досрочным выборам парламента. Об этом он сказал, комментируя инаугурационную речь президента Владимира Зеленского 20 мая, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Действующий созыв парламента полностью себя дискредитировал перед народом, лишился его поддержки, а с ней - и легитимности. Выборы - это демократическая процедура, давайте спросим у народа, кому он доверяет и честно проведем их", - сказал он.

Новинский сообщил, что по мнению "Оппоблока", даже в этом случае мотивационная часть указа президента о роспуске парламента из-за отсутствия коалиции должна быть безупречной с точки зрения Конституции.

Инаугурационную речь Зеленского Новинский считает честной и откровенной.

"Он говорил, как человек, неискушенный в политике. Даже если он будет ошибаться, но искренне, народ примет его ошибки, политическая ложь за последние пять лет стала для общества неприемлемой", - добавил глава фракции.