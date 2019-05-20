Новинський: "Опоблок" готовий до дострокових виборів

Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

На думку Новинського, діючий скликання парламенту повністю себе дискредитував

Голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський заявив про готовність політсили до дострокових виборів парламенту. Про це він сказав, коментуючи інавгураційну промову президента Володимира Зеленського 20 травня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Чинне скликання парламенту повністю себе дискредитувало перед народом, позбулось його підтримки, а з нею - і легітимності. Вибори - це демократична процедура, давайте запитаємо в народу, кому він довіряє і чесно проведемо їх", - сказав він.

Новинський повідомив, що на думку "Опоблоку", навіть в цьому випадку мотиваційна частина указу президента про розпуск парламенту через відсутність коаліції повинна бути бездоганною з точки зору Конституції.

Інавгураційну промову Зеленського Новинський вважає чесною і відвертою.

"Навіть якщо він буде помилятися, але щиро, народ прийме його помилки, політична брехня за останні п'ять років стала неприйнятною для суспільства", - додав глава фракції.