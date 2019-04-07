Новинский с коллегами выиграли в суде у Парубия

Окружной административный суд города Киева 5 апреля 2019 года постановил признать действия главы Верховной рады Украины Андрея Парубия противоправными, удовлетворив иск народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы фракции "Оппоблока" Вадима Новинского в Facebook.

Как сообщил Новинский, речь идет о принятии Верховной радой законопроекта “О внесении изменений в закон Украины “О свободе совести и религиозные организации”.

"В новейшей истории Украины - знаковое событие: впервые суд стал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской православной церковью", - написал Новинский.

Политик отметил, что Украинскую православную церковь "насильственно попытались переименовать в Русскую церковь в Украине - не учитывая ни конституционные нормы, ни мнение прихожан, ни позиции самой церкви".

"Мало того, что власть не имеет конституционного права вмешиваться в религиозные вопросы, так еще и вопреки требованиям Регламента законопроект поставили на повторное голосование, желая добиться заранее запланированного результата. Слава Богу, что суд проявил настоящее уважение к духу и букве закона и удовлетворил иск Александра Долженкова. Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской правосланой церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно", - написал он.

Фото: facebook.com/Вадим_Новинский