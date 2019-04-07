Новинський з колегами виграли в суді у Парубія

Окружний адміністративний суд міста Києва 5 квітня 2019 року постановив визнати дії голови Верховної ради України Андрія Парубія протиправними, задовольнивши позов народного депутата фракції "Опозиційний блок" Олександра Долженкова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови фракції "Опоблоку" Вадима Новинського у Facebook.

Як повідомив Новинський, йдеться про прийняття Верховною радою законопроекту "Про внесення змін до закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".

"В новітній історії України - знакова подія: вперше суд став на бік громадськості та визнав протиправними дії влади, яка намагалася воювати з канонічною Українською православною церквою", - написав Новинський.

Політик зазначив, що Українську православну церкву "насильно намагалися перейменувати в Російську церкву в Україні - не враховуючи ні конституційні норми, ні думку парафіян, ні позиції самої церкви".

"Мало того, що влада не має конституційного права втручатися в релігійні питання, так ще й всупереч вимогам Регламенту законопроект поставили на повторне голосування, бажаючи домогтися заздалегідь запланованого результату. Слава Богу, що суд проявив справжню повагу до духу і букви закону і задовольнив позов Олександра Долженкова. Тепер питання про насильницьке перейменування Української правосланої церкви в догоду Петра Порошенка і його оточення знято з порядку денного. Хочеться вірити, що остаточно", - написав він.

Фото: facebook.com/Вадим_Новинський