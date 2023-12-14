Новинки ринку: ТОП-5 електромобілів, що з'являться в Україні в 2024 році

Якщо зазирнути в історію глибше, можна зрозуміти, що насправді електромобілі зараз не прийшли до нас, а повернулися. Адже на світанку автомобілізації, на межі XIX та XX століть, довго було неясно, яким врешті решт має бути персональний транспорт пересічного громадянина: бензиновим, паровим, чи електричним. Всі три види силових агрегатів демонстрували певні успіхи на дорозі, і в якійсь період лідером був саме електропривод.

На початку минулого століття електромобілі були найдинамічнішими (100 км/год? Не питання!), найпростішими в керуванні і найменш проблемними з точки зору обслуговування. Як не дивно, але ці ж переваги перед дизелями і “бензинками” електромобілі мають і сьогодні. Парадоксально, але й недоліки за сто років не змінилися: велика ціна, мала автономність і тривалий час зарядки батареї.

І хоча відставання “електричок” з усіх трьох питань останнім часом інтенсивно скорочується, чесно кажучи, на масовий ринок їм ще зарано – електромобілі все ще залишаються нішевим продуктом з обмеженим функціоналом. Проте, це суто інженерна точка зору, а маркетологи думають інакше, і їхніми зусиллями машини ”на батарейках” виставили на ринг проти перевірених століттям експлуатації паливних автомобілів. В країнах, де на боці електротранспорту виступили уряди, він використав свій шанс – продажи підтриманих субсидіями електромобілів суттєво зростають. В Україні ситуація поки що інша, хоча імпортери стараються.

Skoda Enyaq

Великий електричний кросовер вже продається в багатьох країнах, тож для України це довгоочікувана модель. Машина відрізняється містким та практичним салоном, що взагалі типово для будь-якої Skoda. Важливо, що Enyaq має версії як з заднім, так і з повним приводом. Ще один тип розподілу моделі – за ємністю батареї, всього їх три, з пробігом без підзарядки від 340 до 510 км (методика WLTP). Окремо стоїть комплектація RS, вона найдинамічніша з її 6,2 с до 100 км/год.

Peugeot е-2008

Маленький французький кросовер другого покоління має електричну версію, і наступного року вона з’явиться в Україні в оновленому вигляді. Головним вдосконаленням для електромобіля, звісно ж, буде збільшений за рахунок великої 54-кіловатної батареї запас ходу – 406 км проти колишніх 345 км (WLTP). Екстер’єр також освіжили, як водиться, за рахунок світлотехніки та облицювання радіатора. Симпатична машинка не позиціонується як підкорювач бездоріжжя, тому має лише передній привід.

Volvo EX30

Не пізніше весни в усіх дилерських салонах Volvo з’явиться цей невеличкий преміум-кросовер – абсолютно новий, сконструйований на окремій платформі, і як запевняють представники бренду, зроблений спеціально для молодих користувачів. Машина ця справді для енергійних драйверів – першу сотню вона розмінює вже через 3,6 секунди. Ще одна особливість – це найбільш компактний кросовер в лінійці Volvo. Ціна новинки відома вже сьогодні: 1 312 191 грн.

Porsche Macan

Як на нас, Macan – одна з найцікавіших моделей Porsche, так ось у другому поколінні вона буде виключно електричною. І не пізніше ніж у жовтні 2023 його мають привезти до України. Схоже, це буде новий крок до нашої цілком електричної мобільності: завдяки новій системі електропостачання на борту 100-кіловатну батарею “Макана” можна буде заряджати на “стандартні” 80 % за 25 хвилин. Сумарна потужність двох моторів сягає 612 к.с., запас ходу обіцяють на рівні 500 км. Ще одна опція з майбутнього – проектування даних на лобове скло з так званими елементами доповненої реальності. На цьому фоні три великі екрани на торпедо здаються несуттєвим додатком.

Mercedes EQA та Mercedes EQB

Два електричних “Мерседеси” отримали оновлений вигляд і деякі технічні вдосконалення, щоб не пізніше початку літа потрапити в українські автосалони. Оновили в першу чергу передню частину кузова: решітку радіатора і бампер, а ще – задні ліхтарі. В салоні обох моделей буде нове трьохспицеве кермо, дерев’яні вставки і молдинги на торпедо і дверях. Мультимедійна система отримала нову графіку. Цікаво, в який спосіб конструктори додали оновленим машинам автономності (для Mercedes EQA це тепер 560 км за WLTP): вони вдосконалили аеродинаміку, встановили енергозберігаючі шини і навчили машину самостійно вимикати непотрібні споживачі. Замовлення приймаються вже зараз, ціни відповідно – від 1 793 000 гривень й від 1 840 000 гривень.

Якщо коротко

Електромобілі? Говорячи мовою автоперекупників, “можна брати”. Вони зручні, приємні на ходу, часто динамічні і завжди надійні (ну добре, майже завжди). Але не забудьте про кілька умов. Дуже бажано, щоб у вашому гаражі було ще одне авто, бензинове чи дизельне, на якому можна впевнено відправлятись у необмежено далеку подорож. І також бажано мати вдома потужний зарядний пристрій – це якщо ви хочете економити на “заправці”. А якщо не хочете, то в місті або на трасі будете шукати так звану громадську “зарядку”, але ціна кілометру там буде на рівні бензинового авто.