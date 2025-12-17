ua en ru
Перша в Україні органічна горілка, якій можна довіряти: новинка Organic Discovery від GreenDay

Середа 17 грудня 2025 10:45 promo
UA EN RU
Перша в Україні органічна горілка, якій можна довіряти: новинка Organic Discovery від GreenDay Фото: GreenDay представляє новинку Organic Discovery (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

Популярний в Україні горілчаний бренд GreenDay найближчим часом представить на ринок першу органічну горілку GreenDay Organic Discovery, сертифіковану відповідно регламенту ЄС та законодавству України, щодо дотримання вимог органічного виробництва й маркування органічних продуктів.

Як пише РБК-Україна, про це йдеться в релізі GreenDay.

Органічна революція у склянці: як українська горілка GreenDay змінює правила гри

Ранкове самопочуття після вживання алкоголю знайоме багатьом, але з GreenDay Organic Discovery воно може бути геть іншим.

Уявіть: золотисте пшеничне поле під чистим небом. Жодних хімікатів, жодних пестицидів - лише сонце, дощ і земля, яка пам’ятає, як це - дихати. Саме звідси, з такого поля, починається подорож GreenDay Organic Discovery - першої української горілки, яка не просто обіцяє чистоту, а доводить її сертифікатами.

Що ховається за етикеткою звичайної горілки?

Споживачі рідко замислюються над цим питанням. А дарма. Більшість масових брендів використовують зерно, вирощене на "коктейлі" з добрив і пестицидів. Спирт доводиться очищати знову і знову, наче змивати гріхи індустріального землеробства. Але сліди залишаються - у смаку, в ароматі, в тому самому ранку, який хочеться забути.

Додайте сюди воду сумнівної якості, ароматизатори з лабораторії замість натуральних інгредієнтів - і ось вона, "класика жанру". Дешево, доступно, але чи варто вашого здоров'я?

Органічна горілка - не маркетинг, а філософія

GreenDay Organic Discovery - це горілка, яка народжується з поваги: до землі, до зерна, до тих, хто її питиме.

Що робить її особливою?

Органічне зерно - вирощене без хімії, на полях, де правила диктує природа, а не агрохолдинги.

Жива вода - природно мінералізована, без домішок хлору та важких металів, яка не вбиває смак, а розкриває його.

Натуральні інгредієнти - жодної синтетики. Якщо щось додається, то тільки те, що дала природа.

Сертифікація відповідно регламенту ЄС та законодавства України, щодо дотримання вимог органічного виробництва й маркування органічних продуктів. Це не просто печатки, це гарантія, що кожен етап виробництва перевірений до дрібниць.

Чому GreenDay - це не просто бренд, а маніфест

В Україні багато говорять про органіку. Але GreenDay не говорить - а робить. Цей бренд став першопрохідником, який наважився вивести органічну горілку на національний ринок, коли інші сумнівались, чи це комусь потрібно.

GreenDay інвестував у прозорість. У якість. У те, щоб слово "organic" на пляшці не було порожнім звуком, а підтвердженням: "Так, ми можемо інакше".

Для кого ця горілка?

GreenDay Organic Discovery створена для тих, хто втомився вибирати між смаком і якістю. Для тих, хто читає склад не тільки на йогурті, але й на алкоголі. Для тих, хто хоче, щоб завтрашній ранок був справді добрим - без важкої голови, без відчуття, що тіло протестує.

Це вибір усвідомлених людей. Тих, хто цінує м’який, чистий смак, який не потребує закуски. Тих, хто розуміє: відповідальність починається не з великих жестів, а з маленьких рішень. Наприклад, з того, що ти наливаєш у келих.

Ранок буде добрим

Це не просто рекламний слоган. Це обіцянка. Коли горілка зроблена правильно - з чистого зерна, чистої води, чистих намірів - тіло відповідає подякою. Органіка - це не магія, це логіка: що посієш, те й пожнеш. Що вип'єш - те й відчуєш наступного ранку.

GreenDay Organic Discovery - це не просто горілка. Це новий стандарт. Український. Органічний. Чесний.

І якщо ти готовий змінити правила гри - почни з того, що у твоїй склянці. Тому що справжня культура пиття починається з культури вибору.

