Росія поширила фейк про дані "Моссаду" щодо втрат України у війні, - Spravdi

Прокремлівські медіа з посиланням на турецьке видання Hurseda Haber поширили вкид про те, що в ході бойових дій "українська армія втратила вбитими 157 тисяч осіб, пораненими - 257 тисяч, тоді як російська - всього 18 480".

Такі дані турецьке видання "отримало" нібито від "Моссаду". Але, як зазначили журналісти фактчекінгового проєкту "Без брехні": "Моссад" - національна розвідка Ізраїлю, вона не рахує втрати противників на війні, де ізраїльтяни навіть не воюють.

За весь час повномасштабної війни в Україні "Моссад", на відміну від розвідок США, Британії та інших країн, не робив жодних заяв щодо втрат воюючих сторін. До того ж, інформація про бойові втрати ЗСУ є засекреченою та не оприлюднюється.

Саме видання Hurseda Haber - "жовта преса" з антизахідною позицією, що підтримує Росію у війні проти України.

Також у фейковій публікації йдеться, що серед втрат "3000 найманців НАТО", що є класичним наративом, що в Україні нібито воюють західні найманці, а українські воїни не здатні опанувати складну техніку Альянсу.