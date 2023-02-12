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Росія поширила фейк про дані "Моссаду" щодо втрат України у війні, - Spravdi

Фото: Кремль поширює фейкову інформацію про величезні втрати української армії та воїнів НАТО (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські ЗМІ поширюють неправдиву інформацію щодо величезних втрат Збройних сил України у війні з Росією, протиставляючи значно менші втрати окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).

Прокремлівські медіа з посиланням на турецьке видання Hurseda Haber поширили вкид про те, що в ході бойових дій "українська армія втратила вбитими 157 тисяч осіб, пораненими - 257 тисяч, тоді як російська - всього 18 480".

Такі дані турецьке видання "отримало" нібито від "Моссаду". Але, як зазначили журналісти фактчекінгового проєкту "Без брехні": "Моссад" - національна розвідка Ізраїлю, вона не рахує втрати противників на війні, де ізраїльтяни навіть не воюють.

За весь час повномасштабної війни в Україні "Моссад", на відміну від розвідок США, Британії та інших країн, не робив жодних заяв щодо втрат воюючих сторін. До того ж, інформація про бойові втрати ЗСУ є засекреченою та не оприлюднюється.

Саме видання Hurseda Haber - "жовта преса" з антизахідною позицією, що підтримує Росію у війні проти України.

Також у фейковій публікації йдеться, що серед втрат "3000 найманців НАТО", що є класичним наративом, що в Україні нібито воюють західні найманці, а українські воїни не здатні опанувати складну техніку Альянсу.

Нагадаємо, раніше росіяни поширювали черговий фейк, нібито "ЗСУ осушують Дніпро".

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