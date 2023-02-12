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Россия распространила фейк о данных "Моссада" о потерях Украины в войне, - Spravdi

Фото: Кремль распространяет фейковую информацию об огромных потерях украинской армии и воинов НАТО (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российские СМИ распространяют ложную информацию об огромных потерях Вооруженных сил Украины в войне с Россией, противопоставляя гораздо меньшие потери оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi).

Прокремлевские медиа со ссылкой на турецкое издание Hurseda Haber распространили вброс о том, что в ходе боевых действий "украинская армия потеряла убитыми 157 тысяч человек, ранеными - 257 тысяч, тогда как российская - всего 18 480".

Такие данные турецкое издание "получило" якобы от "Моссада". Но, как отметили журналисты фактчекингового проекта "Без лжи": "Моссад" - национальная разведка Израиля, она не считает потери противников на войне, где израильтяне даже не воюют.

За все время полномасштабной войны в Украине "Моссад", в отличие от разведок США, Британии и других стран, не делал никаких заявлений по поводу потерь воюющих сторон. К тому же, информация о боевых потерях ВСУ засекречена и не обнародуется.

Само издание Hurseda Haber – "желтая пресса" с антизападной позицией, поддерживающей Россию в войне против Украины.

Также в фейковой публикации говорится, что среди потерь "3000 наемников НАТО", что является классическим нарративом, в Украине якобы воюют западные наемники, а украинские воины не способны овладеть сложной техникой Альянса.

Напомним, ранее россияне распространяли очередной фейк, якобы "ВСУ осушают Днепр".

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