UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новим власником бренду мінеральних вод VODA UA став Андрій Матюха

Фото: новим власником бренду мінеральних вод VODA UA став Андрій Матюха (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Новим власником відомої торговельної марки VODA UA став український підприємець Андрій Матюха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу opendatabot.

Угоду щодо придбання бренду VODA UA було підписано в жовтні 2023 року. Вона передбачає повний перехід прав на торговельну марку VODA UA від попереднього власника Дмитра Нікіфорова до Андрія Матюхи.

"Ми прагнемо розвивати бізнес в Україні, створювати нові робочі місця, розвивати українські бренди. Наша економіка потребує інвестицій, і ми готові вкладати в нашу країну вже сьогодні, не чекаючи завершення війни", - прокоментував в коментарі Андрій Матюха.

"VODA UA" та "VODA UA Карпатська джерельна високогірна" - бренди столових і лікувальних вод, які видобувають у кількох гірських водозаборах та джерелах найчистіших регіонів Карпат.

Води VODA UA мають оптимальний рівень Ph 7,4-7,6 та не зазнають жодного фізичного або хімічного впливу, адже є ідеальними від природи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
бизнес