Новым собственником бренда минеральных вод VODA UA стал Андрей Матюха

Новым собственником торговой марки VODA UA стал украинский предприниматель Андрей Матюха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала opendatabot.
Соглашение о приобретении бренда VODA UA было подписано в октябре 2023 року. Оно предусматривает полный переход прав на торговую марку VODA UA от предыдущего собственника Дмитрия Никифорова к Андрею Матюхе.
"Мы стремимся развивать бизнес в Украине, создавать новые рабочие места, развивать украинские бренды. Наша экономика нуждается в инвестициях, и мы готовы вкладывать в нашу страну уже сегодня, не дожидаясь окончания войны", - прокомментировал в комментарии Андрей Матюха.
"VODA UA" и "VODA UA Карпатська джерельна високогірна" - бренды столовых и лечебных вод, которые добывают в нескольких горных водозаборах и источниках чистейших регионов Карпат.
У вод VODA UA оптимальный уровень Ph 7,4-7,6, они не подлежат физическому или химическому влиянию, ведь являются идеальными от природы.
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