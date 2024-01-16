Новым собственником бренда минеральных вод VODA UA стал Андрей Матюха

Соглашение о приобретении бренда VODA UA было подписано в октябре 2023 року. Оно предусматривает полный переход прав на торговую марку VODA UA от предыдущего собственника Дмитрия Никифорова к Андрею Матюхе.

"Мы стремимся развивать бизнес в Украине, создавать новые рабочие места, развивать украинские бренды. Наша экономика нуждается в инвестициях, и мы готовы вкладывать в нашу страну уже сегодня, не дожидаясь окончания войны", - прокомментировал в комментарии Андрей Матюха.

"VODA UA" и "VODA UA Карпатська джерельна високогірна" - бренды столовых и лечебных вод, которые добывают в нескольких горных водозаборах и источниках чистейших регионов Карпат.

У вод VODA UA оптимальный уровень Ph 7,4-7,6, они не подлежат физическому или химическому влиянию, ведь являются идеальными от природы.