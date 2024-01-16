Новим власником бренду мінеральних вод VODA UA став Андрій Матюха

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу opendatabot .

Угоду щодо придбання бренду VODA UA було підписано в жовтні 2023 року. Вона передбачає повний перехід прав на торговельну марку VODA UA від попереднього власника Дмитра Нікіфорова до Андрія Матюхи.

"Ми прагнемо розвивати бізнес в Україні, створювати нові робочі місця, розвивати українські бренди. Наша економіка потребує інвестицій, і ми готові вкладати в нашу країну вже сьогодні, не чекаючи завершення війни", - прокоментував в коментарі Андрій Матюха.

"VODA UA" та "VODA UA Карпатська джерельна високогірна" - бренди столових і лікувальних вод, які видобувають у кількох гірських водозаборах та джерелах найчистіших регіонів Карпат.

Води VODA UA мають оптимальний рівень Ph 7,4-7,6 та не зазнають жодного фізичного або хімічного впливу, адже є ідеальними від природи.