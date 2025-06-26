З новим вектором: РФ більше не потребує підтримки Ірану у війні проти України, - FT

Росія більше не потребує постійної підтримки з боку Ірану для ведення війни в Україні, оборонна промисловість країни переключилась на китайські комплектуючі та технології.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, після конфлікту Ізраїлю та Ірану військова промисловість останнього зазнала суттєвих руйнувань. На цьому фоні може здатись, що Росія також може відчути негативні наслідки ударів по інфраструктурі Тегерану для власної військової кампанії в Україні.
Підтверджено, що ізраїльські та американські удари пошкодили виробництво іранських безпілотників та ракет. Іранська зброя, особливо ударні дрони, була цінною для військових зусиль Росії. Тепер, зазнавши такої серйозної руйнації, Тегерану потрібно буде відбудовуватися, і він, можливо, не зможе допомагати Кремлю в Україні протягом досить тривалого часу.
Але експерти зазначають, що Росія вже доволі довгий час фактично не використовує іранські технології та озброєння, а виробляє все власними силами та за підтримки Китаю.
Раніше Іран надавав Росії ударні безпілотники Shahed-136 та технологію їх виробництва. Іран також підтримував війну Росії іншими способами, надаючи артилерійські снаряди та обладнання.
Але відомо, що зараз Росія виробляє величезну кількість безпілотників Shahed 136 самостійно, отримавши виробничі технології, креслення та навчальні програми від іранців. Зменшення виробництва ракет Іраном також матиме обмежені наслідки для РФ.
За даними аналітиків, Кремль останнім часом також суттєво розширив свою міжнародну діяльність, створюючи нові альянси – з Північною Кореєю та Китаєм.
Так, Росія все частіше зверталася до Китаю за запчастинами. Будівництво російсько-китайського логістичного комплексу в Алабузі віщує зростаючу участь Китаю у виробництві дронів, включаючи нові моделі з підтримкою штучного інтелекту.
Раніше повідомлялось, що російські шпигуни можуть бути направлені в Тегеран для вивчення інформації про операції ізраїльських F-35 над Іраном. Це дає змогу Москві аналізувати вразливості та адаптувати власні системи ППО. Однак посилення нестабільності в регіоні ускладнює довгострокове планування спільних проектів.
Нагадаємо, Ізраїль під час ударів по Ірану завдав значної шкоди ядерній і ракетній програмам Ірану. США на короткий час приєдналися до атак, розбомбивши три ядерні центри. Президент США Дональд Трамп порівняв ці удари з бомбардуванням Хіросіми і Нагасакі.
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