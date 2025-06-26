З новим вектором: РФ більше не потребує підтримки Ірану у війні проти України, - FT

За даними видання, після конфлікту Ізраїлю та Ірану військова промисловість останнього зазнала суттєвих руйнувань. На цьому фоні може здатись, що Росія також може відчути негативні наслідки ударів по інфраструктурі Тегерану для власної військової кампанії в Україні.

Підтверджено, що ізраїльські та американські удари пошкодили виробництво іранських безпілотників та ракет. Іранська зброя, особливо ударні дрони, була цінною для військових зусиль Росії. Тепер, зазнавши такої серйозної руйнації, Тегерану потрібно буде відбудовуватися, і він, можливо, не зможе допомагати Кремлю в Україні протягом досить тривалого часу.

Але експерти зазначають, що Росія вже доволі довгий час фактично не використовує іранські технології та озброєння, а виробляє все власними силами та за підтримки Китаю.

Як Іран підтримував РФ

Раніше Іран надавав Росії ударні безпілотники Shahed-136 та технологію їх виробництва. Іран також підтримував війну Росії іншими способами, надаючи артилерійські снаряди та обладнання.

Але відомо, що зараз Росія виробляє величезну кількість безпілотників Shahed 136 самостійно, отримавши виробничі технології, креслення та навчальні програми від іранців. Зменшення виробництва ракет Іраном також матиме обмежені наслідки для РФ.

За даними аналітиків, Кремль останнім часом також суттєво розширив свою міжнародну діяльність, створюючи нові альянси – з Північною Кореєю та Китаєм.

Допомога з боку Китаю

Так, Росія все частіше зверталася до Китаю за запчастинами. Будівництво російсько-китайського логістичного комплексу в Алабузі віщує зростаючу участь Китаю у виробництві дронів, включаючи нові моделі з підтримкою штучного інтелекту.