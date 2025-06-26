С новым вектором: РФ больше не нуждается в поддержке Ирана в войне против Украины, - FT

По данным издания, после конфликта Израиля и Ирана военная промышленность последнего претерпела существенные разрушения. На этом фоне может показаться, что Россия также может почувствовать негативные последствия ударов по инфраструктуре Тегерана для собственной военной кампании в Украине.

Подтверждено, что израильские и американские удары повредили производство иранских беспилотников и ракет. Иранское оружие, особенно ударные дроны, было ценным для военных усилий России. Теперь, испытав такое серьезное разрушение, Тегерану нужно будет отстраиваться, и он, возможно, не сможет помогать Кремлю в Украине в течение достаточно длительного времени.

Но эксперты отмечают, что Россия уже довольно долгое время фактически не использует иранские технологии и вооружения, а производит все собственными силами и при поддержке Китая.

Как Иран поддерживал РФ

Ранее Иран предоставлял России ударные беспилотники Shahed-136 и технологию их производства. Иран также поддерживал войну России другими способами, предоставляя артиллерийские снаряды и оборудование.

Но известно, что сейчас Россия производит огромное количество беспилотников Shahed 136 самостоятельно, получив производственные технологии, чертежи и учебные программы от иранцев. Уменьшение производства ракет Ираном также будет иметь ограниченные последствия для РФ.

По данным аналитиков, Кремль в последнее время также существенно расширил свою международную деятельность, создавая новые альянсы - с Северной Кореей и Китаем.

Помощь со стороны Китая

Так, Россия все чаще обращалась к Китаю за запчастями. Строительство российско-китайского логистического комплекса в Алабуге предвещает растущее участие Китая в производстве дронов, включая новые модели с поддержкой искусственного интеллекта.