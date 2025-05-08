Новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево

Сьогодні конклав кардиналів обрав Папою Римським американського кардинала Роберта Френсіса Прево.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Його папське ім'я буде Лев XIV, і він стане першим американським Папою в історії.
Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 у Чикаго, США. Він - американо-перуанський куріальний кардинал, августинець. Генеральний настоятель Августинського ордену з 14 вересня 2001 року по 4 вересня 2013 року.
У 2023 році Франциск зробив його кардиналом і призначив головою дикастерії у справах єпископів, що є впливовою посадою, відповідальною за вибір нових єпископів.
Він підтримував позицію Папи Франциска щодо допущення розлучених і повторно одружених католиків до Святого Причастя.
Щодо питання благословення одностатевих пар, то висловив стриману підтримку ініціативи Франциска дозволити це священникам.
Напередодні конклаву його просували як "компромісного кандидата" на папський престол.
Кількість часу, який він провів у Перу, також дозволяє вважати його більш універсальним кандидатом, ніж американцем.
Папа Франциск помер 21 квітня внаслідок інсульту. Прощання з понтифіком відбулося 26 квітня у Ватикані — на церемонію зібралося близько 400 тисяч осіб. Його поховали в римській базиліці Санта Марія Маджоре.
Напередодні, 7 травня, кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав для обрання нового Папи.
Сьогодні конклав обрав 267-го Папу Римського. Це сталось під час другого дня голосування.
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