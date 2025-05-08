Новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево

Його папське ім'я буде Лев XIV, і він стане першим американським Папою в історії.

Що відомо про нового Папу

Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 у Чикаго, США. Він - американо-перуанський куріальний кардинал, августинець. Генеральний настоятель Августинського ордену з 14 вересня 2001 року по 4 вересня 2013 року.

У 2023 році Франциск зробив його кардиналом і призначив головою дикастерії у справах єпископів, що є впливовою посадою, відповідальною за вибір нових єпископів.

Він підтримував позицію Папи Франциска щодо допущення розлучених і повторно одружених католиків до Святого Причастя.

Щодо питання благословення одностатевих пар, то висловив стриману підтримку ініціативи Франциска дозволити це священникам.

Напередодні конклаву його просували як "компромісного кандидата" на папський престол.

Кількість часу, який він провів у Перу, також дозволяє вважати його більш універсальним кандидатом, ніж американцем.