Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево

Его папское имя будет Лев XIV, и он станет первым американским Папой в истории.

Что известно о новом Папе

Роберт Фрэнсис Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США. Он - американо-перуанский куриальный кардинал, августинец. Генеральный настоятель Августинского ордена с 14 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года.

В 2023 году Франциск сделал его кардиналом и назначил главой дикастерии по делам епископов, что является влиятельной должностью, ответственной за выбор новых епископов.

Он поддерживал позицию Папы Франциска относительно допущения разведенных и повторно женатых католиков к Святому Причастию.

Что касается вопроса благословения однополых пар, то выразил сдержанную поддержку инициативы Франциска разрешить это священникам.

Накануне конклава его продвигали как "компромиссного кандидата" на папский престол.

Количество времени, которое он провел в Перу, также позволяет считать его более универсальным кандидатом, чем американцем.