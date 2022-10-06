Новим головою НБУ може стати Андрій Пишний: що про нього відомо

Екс-глава Ощадбанку Андрій Пишний може стати керівником НБУ після відставки Кирила Шевченка.
Що відомо про головного претендента на посаду голови Нацбанку - у матеріалі РБК-Україна.
Подання на призначення Пишного главою Нацбанку вніс сьогодні в Раду президент Володимир Зеленський. Це сталося після того, як парламент підтримав відставку Кирила Шевченка з посади очільника НБУ.
47-річний банкір родом із Тернопільської області (село Доброводи, Збаразький район).
Випускник юридичного факультету Чернівецького національного університету. Однокурсником Андрія Пишного був Арсеній Яценюк, із яким згодом вони стали соратниками у юридичній та політичній діяльності.
Після закінчення навчання у 1996 році Пишний залишився викладати у своєму виші на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права. Також займався юриспруденцією у компанії "Юрек-Аудит", співзасновниками якої були Арсеній Яценюк та Андрій Іванчук.
У 2005 році Андрій Пишний здобув ще одну вищу освіту – закінчив Українську академію банківської справи НБУ.
Має ступінь кандидата юридичних наук. Його дисертація була за темою: "Правовий статус державних банків України".
З Ощадбанком пов'язаний тривалий період професійної діяльності Андрія Пишного.
Після переїзду до столиці 2000 року він очолив юридичне відділення цієї фінустанови, а за рік став директором департаменту правового забезпечення банку.
2003 року отримав призначення на посаду першого заступника голови правління. Деякий час виконував обов'язки керівника Ощадбанку.
За чотирирічний період роботи у банку підготував стратегію його розвитку, яка передбачала залучення до Наглядової ради незалежних директорів. Однак через зміну влади в країні реалізувати реформу тоді не вдалося.
У 2007 році Андрій Пишний перейшов до Укрексімбанку. Протягом 3-х місяців обіймав посаду першого заступника голови правління.
Після перерви, пов'язаної з політичною діяльністю, у 2014 році Пишний знову повернувся до Ощадбанку. Пропрацював на посаді голови правління фінустанови понад 6 років.
За цей час йому вдалося провести модернізацію банку та вивести його на лідируючі позиції серед українських банківських установ. Було модернізовано відділення, впроваджено електронний банкінг Ощад24/7, активізувалася робота щодо повернення проблемних кредитів.
Під керівництвом Пишного Ощадбанк ініціював позов проти російського "Сбербанку" для захисту своєї торгової марки. Міжнародний комерційний суд ухвалив рішення на користь Ощадбанку.
У 2020 році Андрій Пишний не став брати участь у конкурсі на посаду нового голови банку. За результатами відбору керівником Ощадбанку було призначено Сергія Наумова. А у травні 2022 року Наумов запросив Пишного на посаду свого радника.
З 2007 по 2009 рік Андрій Пишний обіймав посаду заступника секретаря РНБО.
У 2010 році розпочав роботу в партійному проекті Арсенія Яценюка "Фронт змін".
За підсумками виборів до Верховної ради VII скликання у 2012 році став народним депутатом від партії "Батьківщина". Очолював об'єднання депутатів "група Яценюка" у парламентській фракції "Батьківщини". Був першим заступником голови Комітету з питань регламенту.
У 2013 році після злиття партій "Фронт змін" та "Батьківщина" Пишний став одним із заступників голови "Батьківщини".
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 Андрій Пишний увійшов до міжнародної групи "Єрмака-Макфола" із розробки санкцій щодо Росії.
Андрій Пишний є засновником громадської організації "Відчуй", яка допомагає людям із порушенням слуху. Сам він частково втратив слух у 34 роки.
Прихильник ідеї інклюзивного суспільства та безбар'єрності. Саме під час його роботи в Ощадбанку банківські відділення були адаптовані для людей з особливими можливостями.
4 жовтня стало відомо, що Кирило Шевченко залишає посаду голови НБУ. Він пояснив своє рішення про відставку проблемами зі здоров'ям.
Після цього президент України Володимир Зеленський 5 жовтня вніс у Раду проект постанови, якою пропонується звільнити Шевченка з посади керівника НБУ.
Того ж дня парламентський комітет з питань фінансів схвалив цю постанову.
6 жовтня Рада підтримала проект постанови про звільнення Шевченка з посади голови НБУ.
Зазначимо, 6 жовтня НАБУ та САП викрили групу посадовців Укргазбанку. Підозрюють, що протягом 2014-2019 років вони привласнили 206 млн гривень, користуючись своїм службовим становищем.
Як повідомляють джерела РБК-Україна, одним із фігурантів справи є ексглава Укргазбанку та голова НБУ Кирило Шевченко, який напередодні подав заяву про відставку.