Новим головою НБУ може стати Андрій Пишний: що про нього відомо

Подання на призначення Пишного главою Нацбанку вніс сьогодні в Раду президент Володимир Зеленський. Це сталося після того, як парламент підтримав відставку Кирила Шевченка з посади очільника НБУ.

Хто такий Андрій Пишний

47-річний банкір родом із Тернопільської області (село Доброводи, Збаразький район).

Випускник юридичного факультету Чернівецького національного університету. Однокурсником Андрія Пишного був Арсеній Яценюк, із яким згодом вони стали соратниками у юридичній та політичній діяльності.

Після закінчення навчання у 1996 році Пишний залишився викладати у своєму виші на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права. Також займався юриспруденцією у компанії "Юрек-Аудит", співзасновниками якої були Арсеній Яценюк та Андрій Іванчук.

У 2005 році Андрій Пишний здобув ще одну вищу освіту – закінчив Українську академію банківської справи НБУ.

Має ступінь кандидата юридичних наук. Його дисертація була за темою: "Правовий статус державних банків України".

Кар'єра у банківській сфері

З Ощадбанком пов'язаний тривалий період професійної діяльності Андрія Пишного.

Після переїзду до столиці 2000 року він очолив юридичне відділення цієї фінустанови, а за рік став директором департаменту правового забезпечення банку.

2003 року отримав призначення на посаду першого заступника голови правління. Деякий час виконував обов'язки керівника Ощадбанку.

За чотирирічний період роботи у банку підготував стратегію його розвитку, яка передбачала залучення до Наглядової ради незалежних директорів. Однак через зміну влади в країні реалізувати реформу тоді не вдалося.

У 2007 році Андрій Пишний перейшов до Укрексімбанку. Протягом 3-х місяців обіймав посаду першого заступника голови правління.

Після перерви, пов'язаної з політичною діяльністю, у 2014 році Пишний знову повернувся до Ощадбанку. Пропрацював на посаді голови правління фінустанови понад 6 років.

За цей час йому вдалося провести модернізацію банку та вивести його на лідируючі позиції серед українських банківських установ. Було модернізовано відділення, впроваджено електронний банкінг Ощад24/7, активізувалася робота щодо повернення проблемних кредитів.

Під керівництвом Пишного Ощадбанк ініціював позов проти російського "Сбербанку" для захисту своєї торгової марки. Міжнародний комерційний суд ухвалив рішення на користь Ощадбанку.

У 2020 році Андрій Пишний не став брати участь у конкурсі на посаду нового голови банку. За результатами відбору керівником Ощадбанку було призначено Сергія Наумова. А у травні 2022 року Наумов запросив Пишного на посаду свого радника.

Кар'єра в політиці та на держслужбі

З 2007 по 2009 рік Андрій Пишний обіймав посаду заступника секретаря РНБО.

У 2010 році розпочав роботу в партійному проекті Арсенія Яценюка "Фронт змін".

За підсумками виборів до Верховної ради VII скликання у 2012 році став народним депутатом від партії "Батьківщина". Очолював об'єднання депутатів "група Яценюка" у парламентській фракції "Батьківщини". Був першим заступником голови Комітету з питань регламенту.

У 2013 році після злиття партій "Фронт змін" та "Батьківщина" Пишний став одним із заступників голови "Батьківщини".

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 Андрій Пишний увійшов до міжнародної групи "Єрмака-Макфола" із розробки санкцій щодо Росії.

Громадська діяльність

Андрій Пишний є засновником громадської організації "Відчуй", яка допомагає людям із порушенням слуху. Сам він частково втратив слух у 34 роки.

Прихильник ідеї інклюзивного суспільства та безбар'єрності. Саме під час його роботи в Ощадбанку банківські відділення були адаптовані для людей з особливими можливостями.

Відставка Шевченка з Нацбанку

4 жовтня стало відомо, що Кирило Шевченко залишає посаду голови НБУ. Він пояснив своє рішення про відставку проблемами зі здоров'ям.

Після цього президент України Володимир Зеленський 5 жовтня вніс у Раду проект постанови, якою пропонується звільнити Шевченка з посади керівника НБУ.

Того ж дня парламентський комітет з питань фінансів схвалив цю постанову.

6 жовтня Рада підтримала проект постанови про звільнення Шевченка з посади голови НБУ.