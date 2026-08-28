"Нових ідей немає": у Путіна зробили чергову заяву про переговори з Україною

"Удари по Києву тривають, тривають систематично. Ми цілеспрямовано продовжуємо знищувати військову та навколишню інфраструктуру київського режиму. Наші військові знають, що вони роблять і як це робити", - сказав Пєсков.

Щодо ескалації він заявив, що це "традиційні страшилки, яких багато публікується у західних ЗМІ".

"Ми продовжуємо спеціальну військову операцію, триває просування на фронтах. Очевидно, і фахівці чудово розуміють, що означає ця динаміка, які наслідки вона має в кінцевому підсумку для Києва. Щодо мирних переговорів - зараз ця тема глибоко перебуває на паузі", - додав речник Кремля.

За його словами, ніяких нових ідей щодо переговорів немає.

"Українська сторона чудово знає наші вимоги. Мирно вони не хочуть це обговорювати. Тому ми продовжуємо забезпечувати ось таку позитивну для нас динаміку. І операція триває", - сказав Пєсков.