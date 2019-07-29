Новачок УПЛ посилив свій склад досвідченим захисником

Фото: Папа Гуйє (scdnipro1.com.ua)

Для Папа Гуйє це вже п'ята українська команда

Новачок української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" оголосив про підписання сенегальського захисника Папи Гуйє терміном на один рік. Про це інформує офіційний сайт клубу.

У минулому сезоні Папа Гуйє виступав за львівські "Карпати". До цього грав у складі луцької "Волині", харківського "Металіста" і "Дніпра". Також рік тому перебував на перегляді в київському "Динамо".

Всього в УПЛ захисник провів 263 матчі. У них Папа Гуйє забив 5 м'ячів і віддав 7 ассистов.

В складі національної збірної Сенегалу провів 5 матчів.

Нагадаємо, колишній футболіст "Дніпра" і збірної України Сергій Назаренко увійшов до тренерського штабу "Дніпра-1".