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Экс-полузащитник сборной Украины вошел в тренерский штаб новичка УПЛ

Новости » Спорт    05.07.2019 - 09:34
Экс-полузащитник сборной Украины вошел в тренерский штаб новичка УПЛ
Фото: Сергей Назаренко (Евгений Кравс/ffu.ua)

Назаренко будет работать с молодежной командой

Бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Сергей Назаренко вошел в тренерский штаб "Днепра-1". Об этом информируется на официальном YouTube-канале клуба. 

Назаренко принял участие в фотосессии клуба перед сезоном и был обозначен как тренер команды. Скорее всего, экс-полузащитник будет работать с молодежной командой днепровцев. 

 

В активе Назаренко 56 матчей и 12 голов за сборную Украины. Последнюю свою игру на профессиональном уровне он провел в 2016 году.

"Днепр-1" по итогам прошлого сезона в первой лиге квалифицировался в УПЛ с первого места.

"Днепр" сезон 2018/19 провел в любительском чемпионате. Клуб не заявился на новый чемпионат Украины среди аматоров.

Напомним, бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна присоединится к тренерскому штабу нового наставника донецкой команды Луиша Каштру.

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