"Динамо" подписало молодого форварда Супрягу

Новости Спорт 10.08.2018 - 15:13
Фото: Владислав Супряга (scdnipro1.com.ua)
Фото: Владислав Супряга (scdnipro1.com.ua)

Контракт рассчитан на 5 лет

Киевское "Динамо" подписало 19-летнего нападающего Владислава Супрягу. Об этом сообщается на сайте "бело-синих".

Контракт с воспитанником "Днепра", последним клубом которого был дебютант первой лиги нынешнего сезона "Днепр-1", рассчитанный на пять лет. Сумма сделки не сообщается. 

В новом клубе нападающий будет бороться за место в старте с Артемом Бесединым, который является основным в киевской команде. Также в распоряжении тренерского штаба "бело-синих" есть Назарий Русин.

Напомним, ранее "Динамо" объявило о подписании бразильского полузащитника Буэно.

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Теги:  Динамо,  Днепр-1,  трансферы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС