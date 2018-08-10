"Динамо" подписало молодого форварда Супрягу

Контракт рассчитан на 5 лет

Киевское "Динамо" подписало 19-летнего нападающего Владислава Супрягу. Об этом сообщается на сайте "бело-синих".

Контракт с воспитанником "Днепра", последним клубом которого был дебютант первой лиги нынешнего сезона "Днепр-1", рассчитанный на пять лет. Сумма сделки не сообщается.

В новом клубе нападающий будет бороться за место в старте с Артемом Бесединым, который является основным в киевской команде. Также в распоряжении тренерского штаба "бело-синих" есть Назарий Русин.

Напомним, ранее "Динамо" объявило о подписании бразильского полузащитника Буэно.