Новичок "Боруссии" Холанд установил рекорд результативности в Бундеслиги

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал рекордсменом по голам для новичков в чемпионате Германии. Об этом сообщаться в Twitter статистического агрегатора Opta.

19-летний норвежец стал первым игроком в истории, которому удалось забить восемь мячей в первых четырех матчах за клуб Бундеслиги.

Накануне форвард отличился в воротах бременского "Вердера" в матче 1/8 финала Кубка Германии. Однако это не помогло команде - матч завершился поражением "шмелей" со счетом 2:3. Таким образом команда из Бремена вышла в четвертьфинал соревнований, а "Боруссия" завершила борьбу за трофей.

Холанд стал игроком дортмундского клуба этой зимой, перейдя из австрийского "Зальцбурга". Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года.

В турнирной таблице Бундеслиги дортмунды борются за золото с "Лейпцигом" и "Баварией".

Напомним, полузащитник каталонской "Барселоны" Ансу Фати установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым автором гола в истории главного клубного турнира.