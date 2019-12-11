ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Игрок "Барселоны" стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов

Новости » Спорт     11.12.2019 - 11:37
Игрок "Барселоны" стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов
Фото: Ансу Фати (twitter.com/fcbarcelona)

На момент гола Фати было 17 лет и 40 дней

Полузащитник каталонской "Барселоны" Ансу Фати установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым автором гола в истории главного клубного турнира. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вингер принес своей команде победу над "Интером" (2:1). Он вышел на поле на 85 минуте матча, заменив Карлеса Переса, а уже через минуту забил свой дебютный мяч в турнире.

На момент гола Фати было 17 лет и 40 дней. Он превзошел достижение бывшего игрока "Олимпиакоса" Питера Офори-Куайе, который отличился в возрасте 17 лет и 195 дней в игре с "Русенборгом" в 1997 году - за пять лет до рождения Фати.

Ранее "Барселона" продлила контракт с Ансу до лета 2022 года с возможностью пролонгации сотрудничества ещё на два года.

Фате дебютировал за основную команду каталонцев в этом сезоне. Сейчас в его активе 12 матчей за "блаугранас" во всех турнирах и 3 гола.

Напомним, нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски вышел на первое место по голам за клуб в матчах Лиги чемпионов.

Стали известны еще шесть участников плей-офф Лиги чемпионов "Наполи" уволил главного тренера после разгромной победы в Лиге чемпионов
Новости Украины БарселонарекордЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь