Нові звинувачення. Росія стверджує, що дрон атакував кордон у Бєлгородській області

РосЗМІ стверджують, що нібито безпілотник атакував прикордонний пункт "Шебекіно".

"Близько опівночі дрон, що залетів з боку України (імовірно, з боку села Плетенівка) скинув на будівлю прикордонного пункту 2 саморобних вибухових пристрої", - заявляють в РФ.

Як стверджують росіяни, через "атаку" нібито загорілася будівля прикордонного пункту.

Нагадаємо, Росія заявила, що у Калузькій області впав та вибухнув невідомий дрон. Уламки безпілотника нібито впали на трасу "Московське велике кільце".

Також нещодавно губернатор Бєлгородської області РФ заявив про "роботу ППО" та стверджував, що причиною був "український безпілотник".

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