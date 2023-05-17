У Калузькій області РФ заявляють про падіння та вибух безпілотника (фото)

Росіяни заявляють, що у Калузькій області впав невідомий безпілотник. Після падіння дрон нібито вибухнув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали Baza та Shot.

Як стверджують росіяни, інцидент стався ввечері 16 травня у районі села Тарутине Жуківського району Калузької області.

Фото: у Калузькій області впав невідомий безпілотник (t.me/shot_shot)

РосЗМІ заявляють, що невідомий безпілотник нібито впав у лісі і вибухнув. Уламки дрона виявили біля траси "Московське велике кільце". За словами росіян, місце обгородили, там нібито працюють спецслужби.

Пізніше російські ЗМІ заявили, що безпілотник нібито збила ППО. Офіційного підтвердження цього немає.

Нагадаємо, нещодавно росіяни заявили, що дрон атакував склад з військовою технікою у Брянській області.

Також у Росії стверджували, що у Підмосков'ї дрон упав на склад з вибуховими речовинами.

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