ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Калузькій області РФ заявляють про падіння та вибух безпілотника (фото)

Новость на русском →
Калуга, Середа 17 травня 2023 09:12
У Калузькій області РФ заявляють про падіння та вибух безпілотника (фото) Фото: у Калузькій області РФ заявляють про падіння дрона (flir de)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявляють, що у Калузькій області впав невідомий безпілотник. Після падіння дрон нібито вибухнув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали Baza та Shot.

Як стверджують росіяни, інцидент стався ввечері 16 травня у районі села Тарутине Жуківського району Калузької області.

Фото: у Калузькій області впав невідомий безпілотник (t.me/shot_shot)

РосЗМІ заявляють, що невідомий безпілотник нібито впав у лісі і вибухнув. Уламки дрона виявили біля траси "Московське велике кільце". За словами росіян, місце обгородили, там нібито працюють спецслужби.

Пізніше російські ЗМІ заявили, що безпілотник нібито збила ППО. Офіційного підтвердження цього немає.

Нагадаємо, нещодавно росіяни заявили, що дрон атакував склад з військовою технікою у Брянській області.

Також у Росії стверджували, що у Підмосков'ї дрон упав на склад з вибуховими речовинами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація дрони Вибух
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 17 травня
Ситуація на фронті сьогодні 17 травня
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу