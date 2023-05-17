Новые обвинения. Россия утверждает, что дрон атаковал границу в Белгородской области

РосСМИ утверждают, что якобы беспилотник атаковал пограничный пункт "Шебекино".

"Около полуночи залетевший со стороны Украины дрон (предположительно, со стороны села Плетеновка) скинул на здание пограничного пункта 2 самодельных взрывных устройства", - заявляют в РФ.

Как утверждают россияне, из-за "атаки" якобы загорелось здание пограничного пункта.

Напомним, Россия заявила, что в Калужской области упал и взорвался неизвестный дрон. Обломки беспилотника якобы рухнули на трассу "Московское большое кольцо".

Также недавно губернатор Белгородской области РФ заявил о "работе ПВО" и утверждал, что причиной был "украинский беспилотник".

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