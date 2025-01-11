Нові введені санкції проти РФ можуть призвести до зростання цін на бензин у США, - Байден

"Ймовірно, ціни на бензин можуть зрости на три-чотири центи за галон", - сказав Байден.

При цьому він захистив цей крок, як критично важливий для обмеження можливостей російського диктатора Володимира Путіна вести війну проти України. За словами президента США, санкції матимуть "глибокий вплив на зростання російської економіки, ускладнивши Путіну ведення його воєн".

Він зазначив, що вирішив зробити все можливе в межах своїх повноважень і влади, щоб надати Україні всі можливі переваги. Водночас заперечував, що вчинив ці дії через те, що хотів підтримати Київ до вступу Дональда Трампа на посаду глави держави.

Також Байден додав, що на його думку, законодавці будуть обурені, якщо Трамп вирішить припинити військову допомогу Україні.