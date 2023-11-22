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Нові втрати Росії: 850 окупантів, десятки дронів та гармат

Фото: ЗСУ знищили ще 850 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати Росії у війні проти України перевищили вже 320 тисяч окупантів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 850 загарбників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника станом на 22 листопада 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 320670 (+850) осіб ліквідовано;
  • танків - 5446 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 10188 (+14) од.;
  • артилерійських систем - 7769 (+17) од.;
  • РСЗВ - 899 од.;
  • засоби ППО - 589 (+1) од.;
  • літаків - 323 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5784 (+13) од.;
  • крилаті ракети - 1564 од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10159 (+25) од.;
  • спеціальна техніка - 1105 (+7) од.

Ситуація на фронті 

Наразі наступ українських військових зосередився на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та проводжують наступальну операцію у Запорізькій області.

Крім того, наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області.

При цьому окупанти намагаються прорвати оборону українських військ на сході. Росіяни хочуть оточити Авдіївку та перейшли до активної оборони поблизу Бахмута, намагаючись повернути втрачені позиції.

У Сухопутних військах вважають, що одна з головних задач для ЗСУ на зиму - це перерізання логістичних шляхів ворога.

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