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Новые потери России: 850 оккупантов, десятки дронов и пушек

Фото: ВСУ уничтожили еще 850 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины уже превысили 320 тысяч оккупантов. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 850 захватчиков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника на 22 ноября 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 320 670 (+850) человек ликвидировано;
  • танков - 5446 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10188 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем - 7769 (+17) ед.;
  • РСЗО - 899 ед.;
  • средства ПВО - 589 (+1) ед.;
  • самолетов - 323 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5784 (+13) ед.;
  • крылатые ракеты - 1564 ед.;
  • корабли/катера - 22 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10159 (+25) ед;
  • специальная техника - 1105 (+7) ед.

Ситуация на фронте

Сейчас наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области.

Кроме того наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области.

При этом оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на востоке. Россияне хотят окружить Авдеевку и перешли к активной обороне вблизи Бахмута, пытаясь вернуть потерянные позиции.

В Сухопутных войсках считают, что одна из главных задач для ВСУ на зиму - это перерезание логистических путей врага.

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