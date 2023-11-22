Новые потери России: 850 оккупантов, десятки дронов и пушек

Потери России в войне против Украины уже превысили 320 тысяч оккупантов. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 850 захватчиков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника на 22 ноября 2023 года ориентировочно составили:
Сейчас наступление украинских военных сосредоточилось на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и проводят наступательную операцию в Запорожской области.
Кроме того наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области.
При этом оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на востоке. Россияне хотят окружить Авдеевку и перешли к активной обороне вблизи Бахмута, пытаясь вернуть потерянные позиции.
В Сухопутных войсках считают, что одна из главных задач для ВСУ на зиму - это перерезание логистических путей врага.
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