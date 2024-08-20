Нові втрати РФ на фронті: 1330 окупантів, 26 ББМ та 52 артсистеми

Нагадаємо, що вчора, 19 серпня, росіяни побили нову відмітку. Втрати ворога у війні проти України перевищили цифру 600 тисяч військових.

Також ми писали, що станом на вечір, 19 серпня, на фронті протягом доби було зафіксовано 154 бойових зіткнень. Понад третина з них відбулися на Покровському напрямку.

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