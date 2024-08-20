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Новые потери РФ на фронте: 1330 оккупантов, 26 ББМ и 52 артсистемы

Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки с 19 на 20 августа потери России в войне против Украины составили 1330 солдат, 26 боевых бронированных машин и 52 артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 601 800 (+1330) человек;
  • танков – 8518 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин – 16 521 (+26) ед.;
  • артиллерийских систем – 17 521 (+52) ед.;
  • РСЗО – 1166 (+1) ед.;
  • средства ПВО – 926 (+1) ед.;
  • самолетов – 367 ед.;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 684 (+55) ед.;
  • крылатых ракет – 2438 (+1) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23142 (+95) ед;
  • специальной техники – 2885 (+22) ед.

Напомним, что вчера, 19 августа, россияне побили новую отметку. Потери врага в войне против Украины превысили цифру в 600 тысяч военных.

Также мы писали, что по состоянию на вечер, 19 августа, на фронте в течение суток было зафиксировано 154 боевых столкновений. Более трети из них произошли на Покровском направлении.

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