Новые потери РФ на фронте: 1330 оккупантов, 26 ББМ и 52 артсистемы

Напомним, что вчера, 19 августа, россияне побили новую отметку. Потери врага в войне против Украины превысили цифру в 600 тысяч военных.

Также мы писали, что по состоянию на вечер, 19 августа, на фронте в течение суток было зафиксировано 154 боевых столкновений. Более трети из них произошли на Покровском направлении.

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