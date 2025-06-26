Нові виплати у Києві: як отримати 48 тисяч гривень на засоби гігієни

Київська міська влада запровадила адресну грошову допомогу на засоби гігієни у розмірі 48 тисяч гривень на рік для окремих категорій киян, включно з внутрішньо переміщеними особами (ВПО).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступницю голови КМДА Марину Хонду.
Допомогу надаватимуть родинам, у яких є:
Виплати складуть 6 мінімальних зарплат на рік (у 2025-му це 48 тисяч гривень) і надаватимуться щоквартально - по 12 тисяч гривень кожні три місяці.
Раніше така допомога надавалась у натуральному вигляді (гігієнічні товари, підгузки тощо), але тепер місто переходить на грошову форму. За словами Хонди, це рішення ухвалили для зручності родин та оперативності — адже асортимент потреб різниться, а забезпечити його централізовано було складно.
Щоб отримати допомогу, потрібно подати заяву і пакет документів до управління соціальної та ветеранської політики за місцем реєстрації або декларування у столиці.
Наразі фінансування передбачене приблизно для тисячі осіб. Якщо потреба зросте, місто обіцяє шукати додаткові ресурси.
Раніше РБК-Україна писало, що з 1 липня 2025 року в Україні стартує пілотний проєкт з базової соціальної допомоги. Виплати об'єднають кілька видів державної підтримки для малозабезпечених родин - одиноких матерів, багатодітних сімей тощо. На першому етапі допомогу отримають ті, хто вже має соцвиплати, а з жовтня - коло одержувачів розшириться. Розмір базової виплати - 4500 гривень. Проєкт триватиме два роки.
Також ми розповідали, що Кабмін оновив порядок виплати пенсій і соцдопомоги за місцем фактичного проживання в Україні. Тепер у відомості на виплати додали дані про дату народження одержувача. Пенсіонери можуть отримувати гроші через "Укрпошту" або на банківський рахунок. Наразі більшість пенсій - понад 8,4 млн - виплачуються через банки, ще майже 1,9 млн осіб користуються послугами "Укрпошти".
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