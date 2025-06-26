Нові виплати у Києві: як отримати 48 тисяч гривень на засоби гігієни

Допомогу надаватимуть родинам, у яких є:

діти до 2 років з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

діти до 18 років з медичними показаннями;

багатодітні малозабезпечені родини з немовлятами;

кияни-захисники України з відповідними медичними показаннями;

внутрішньо переміщені особи, що належать до вищезазначених груп.

Виплати складуть 6 мінімальних зарплат на рік (у 2025-му це 48 тисяч гривень) і надаватимуться щоквартально - по 12 тисяч гривень кожні три місяці.

Раніше така допомога надавалась у натуральному вигляді (гігієнічні товари, підгузки тощо), але тепер місто переходить на грошову форму. За словами Хонди, це рішення ухвалили для зручності родин та оперативності — адже асортимент потреб різниться, а забезпечити його централізовано було складно.

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заяву і пакет документів до управління соціальної та ветеранської політики за місцем реєстрації або декларування у столиці.

Наразі фінансування передбачене приблизно для тисячі осіб. Якщо потреба зросте, місто обіцяє шукати додаткові ресурси.