Нові виплати. Як отримати грошову допомогу у 10800 гривень мешканцям шести областей

Естонська рада у справах біженців надає багатоцільову грошову допомогу українцям, які постраждали від війни – 3600 грн на одну людину упродовж 3 місяців. Виплати надходитимуть на банківський рахунок. Звернутися можна через шість місяців після отримання попередньої виплати.

Програма грошової допомоги розрахована на підтримку мешканців у таких областях:

Запорізькій;

Донецькій;

Луганській;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській.

"Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям та критеріям вразливості", - зазначають у фонді.

Рішення про попереднє схвалення заявки приймають на підставі інформації, яку заявник надасть у телефонній розмові з командою організації або через подання онлайн-запиту.

Подати заяву на отримання виплат можна:

за телефоном 0-671-052-803 – для людей у зоні дії програми (з 9:00 до 12:00);

через запит на сайті – для людей, які проживають на тимчасово окупованих або територіях, деокупованих за останні 2 місяці.

Під час дзвінка слід натиснути кнопку відповідно до області, в якій проживає заявник:

1 – Харківська, Донецька області;

2 – Запорізька, Луганська;

3 – Херсонська, Миколаївська.

Якщо звернення буде попередньо схвалене, номер телефону буде доданий до бази даних. Тоді можна буде заповнити онлайн-форму. Заявника можуть попросити надати додаткову інформацію на електронну пошту. На сторінці сайту можна буде відстежити статус заявки.

Після остаточного підтвердження на банківський рахунок прийде платіж.

Якщо виявиться, що домогосподарство вже отримує аналогічну допомогу від іншого агентства або організації за той самий період, його виключать із програми багатоцільової грошової допомоги Естонської ради у справах біженців.

Зазначається, що у майбутньому перелік вимог до отримувачів допомоги або цільові області можуть бути змінені та перелік категорій розширений.