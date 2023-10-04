Новые выплаты. Как получить денежную помощь в 10800 гривен жителям шести областей

Выплаты от международных организаций украинцам, пострадавшим от войны, увеличивают. Эстонский совет по делам беженцев будет предоставлять денежную помощь в 3600 гривен в месяц жителям шести областей.
Как получить новые выплаты впервые или повторно, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сайт организации.
Эстонский совет по делам беженцев оказывает многоцелевую денежную помощь пострадавшим от войны украинцам – 3600 грн на одного человека в течение 3 месяцев. Выплаты будут поступать на банковский счет. Обратиться можно через шесть месяцев после получения предварительной выплаты.
Программа денежной помощи рассчитана на поддержку жителей в следующих областях:
"Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства на предмет соответствия социально-экономическим критериям и критериям уязвимости", – отмечают в фонде.
Решение о предварительном одобрении заявки принимают на основании информации, которую заявитель предоставит в телефонном разговоре с командой организации или через подачу онлайн-запроса.
Подать заявление на получение выплат можно:
Во время звонка следует нажать кнопку в соответствии с областью, в которой проживает заявитель:
Если обращение будет предварительно одобрено, номер телефона будет добавлен в базу данных. Тогда можно будет заполнить онлайн-форму. Заявителя могут попросить предоставить дополнительную информацию по электронной почте. На странице сайта можно будет отследить статус заявки.
После окончательного подтверждения на банковский счет придет платеж.
Если окажется, что домохозяйство уже получает аналогичную помощь от другого агентства или организации за тот же период, его исключат из программы многоцелевой денежной помощи Эстонского совета по делам беженцев.
Отмечается, что в будущем список требований к получателям помощи или целевые области могут быть изменены и список категорий расширен.
Ранее сообщалось, что денежная помощь украинцам от гуманитарных организаций увеличится с октября. Ежемесячные выплаты будут составлять 3600 грн вместо 2200 грн на одного человека.
Также мы писали, что в Украине запускается новая программа финансовой помощи для переселенцев. Выплаты на аренду жилья будут предоставляться в трех областях: Черкасской, Киевской и Кировоградской.
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