Новые выплаты. Как получить денежную помощь в 10800 гривен жителям шести областей

Эстонский совет по делам беженцев оказывает многоцелевую денежную помощь пострадавшим от войны украинцам – 3600 грн на одного человека в течение 3 месяцев. Выплаты будут поступать на банковский счет. Обратиться можно через шесть месяцев после получения предварительной выплаты.

Программа денежной помощи рассчитана на поддержку жителей в следующих областях:

Запорожский;

Донецкий;

Луганской;

Харьковской;

Херсонской;

Николаевской.

"Многоцелевая денежная помощь предоставляется на основе оценки домохозяйства на предмет соответствия социально-экономическим критериям и критериям уязвимости", – отмечают в фонде.

Решение о предварительном одобрении заявки принимают на основании информации, которую заявитель предоставит в телефонном разговоре с командой организации или через подачу онлайн-запроса.

Подать заявление на получение выплат можно:

по телефону 0-671-052-803 – для людей в зоне действия программы (с 9:00 до 12:00);

через запрос на сайте – для людей, проживающих на временно оккупированных или территориях, деоккупированных за последние 2 месяца.

Во время звонка следует нажать кнопку в соответствии с областью, в которой проживает заявитель:

1 – Харьковская, Донецкая области;

2 – Запорожская, Луганская;

3 – Херсонская, Николаевская.

Если обращение будет предварительно одобрено, номер телефона будет добавлен в базу данных. Тогда можно будет заполнить онлайн-форму. Заявителя могут попросить предоставить дополнительную информацию по электронной почте. На странице сайта можно будет отследить статус заявки.

После окончательного подтверждения на банковский счет придет платеж.

Если окажется, что домохозяйство уже получает аналогичную помощь от другого агентства или организации за тот же период, его исключат из программы многоцелевой денежной помощи Эстонского совета по делам беженцев.

Отмечается, что в будущем список требований к получателям помощи или целевые области могут быть изменены и список категорий расширен.