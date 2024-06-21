Нові умови для біженців у Словаччині діятимуть вже з 1 липня: що зміниться

Що зміниться для українців

Зміни до умов надання допомоги ініціювали МВС. На їхню думку, попередня модель підтримки українців поширювалася на широке коло емігрантів, що у довгостроковій перспективі було нежиттєздатним.

Також, на думку відомства, бажано, щоб соціально вразливі мігранти якнайшвидше інтегрувалися в нормальне життя та брали участь у забезпеченні основних життєвих потреб за рахунок власних ресурсів.

Відповідно до нового законодавства, мігрант може перебувати у притулку максимум 120 днів з моменту першого надання тимчасового житла.

Чи можна буде повторно отримати допоможу з житлом

Емігрант, який з будь-яких причин втратив статус тимчасового притулку і згодом знову звернувся за ним, більше не зможе користуватися безкоштовним житлом.

Разом із цим, деякі громадські організації закликають змінити законодавство, оскільки держава не подумала про потреби незахищених верств населення.

Хто має право на продовжений термін проживання у притулках:

мігранти, які визначені як вразливі особи, можуть перебувати у притулку максимум 6 місяців, при цьому його перебування може бути неодноразово продовжено

особа, яка досягла 65 років

особа із важкою інвалідністю, якій надається компенсація на забезпечення гуманітарної допомоги

одинокий батько чи мати, які доглядають за дитиною віком до 5 років

фізична особа, яка за рішенням суду особисто доглядає за дитиною віком до п’яти років

діти віком до 5 років

Так само протягом 120 днів держава має виплачувати допомогу на проживання емігрантів. Однак це обмеження не поширюється на вразливих осіб. Однак, згідно з поправкою, приватне житло має й надалі відповідати мінімальним вимогам згідно з відповідними правилами.

Зазначимо, що власникам приватного житла, які надають притулок біженцям, отримують компенсацію. З 1 березня 2024 року її розмір становить 5 євро за добу незалежно від віку біженців.

Додамо також, що за останніми дослідженнями Словаччина увійшла у п'ятірку країн, у яких кількість українських біженців за останні місяці зросла і зараз становить близько 120 тис. осіб.