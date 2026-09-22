Нові ціни на яйця, гречку та молоко: що змінилося в супермаркетах 22 вересня

Як змінилися ціни в супермаркетах

Хліб: Цінова ситуація в усіх мережах залишається повністю стабільною. Найдешевший варіант пропонує "Сільпо" за 14,59 грн (0,35 кг), а найдорожчий серед названих - в Novus за 25,79 грн (0,4 кг).

Гречка: В Novus крупа подешевшала з 71,99 грн до 69,99 грн за кілограм. Натомість в "Ашані" вартість зросла з 69,90 грн до 74,90 грн. Найвигідніша ціна утримується в "Сільпо" завдяки акційній пропозиції - 54,99 грн/кг.

Яйця: У "Сільпо" з'явилася доступна позиція за 39,19 грн за десяток категорій С1. Водночас поштучні яйця в "Ашані" подорожчали з 5,20 грн до 5,80 грн за штуку (58,00 грн за десяток).

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 22 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Молоко: Найдешевшу позицію у малому упакуванні (450 г) пропонують в "Сільпо" за 19,99 грн та в АТБ за 20,40 грн. В Novus продовжує діяти акційна ціна на велику упаковку 900 г - 34,99 грн замість 53,99 грн.

Соняшникова олія: Ціни на рафіновану олію залишилися без змін у всіх супермаркетах. Вартість пляшки об'ємом 0,5 л коливається від 49,40 грн в "Ашані" до 57,99 грн у "Сільпо".

Детальні ціни в супермаркетах (22 вересня)

Хліб

"Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" половинка в нарізці (0,35 кг) - 14,59 грн

"Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.

АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.

Novus: хліб "Marka Promo Український" половина нарізаний (400 г) - 25,79 грн

Гречка

"Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)

АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.

"Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 74,90 грн.

Яйця

"Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 5,80 грн/шт (58,00 грн за десяток)

"Сільпо": яйця курячі "Від доброї курки" С1 (10 шт) - 39,19 грн

Novus: яйця курячі "Квочка Файна курка" С2 (10 шт) - 71,99 грн

АТБ: яйця курячі "Своя лінія" С1 (10 шт) - 73,30 грн

Молоко

АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 20,40 грн

"Сільпо": молоко" Повна Чаша" пастеризоване 2,6% (450 г) - 19,99 грн

"Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,90 грн

Novus: молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5% 900 г 34,99 грн (замість 53,99 грн в межах акції)

Соняшникова олія