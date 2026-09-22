Нові ціни на яйця, гречку та молоко: що змінилося в супермаркетах 22 вересня

Великі українські торгівельні мережі оновили цінники на базові продукти. Порівняно з минулим тижнем, у супермаркетах подешевшали, а місцями й подорожчали деякі категорії яєць та гречка.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на вівторок, 22 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Хліб: Цінова ситуація в усіх мережах залишається повністю стабільною. Найдешевший варіант пропонує "Сільпо" за 14,59 грн (0,35 кг), а найдорожчий серед названих - в Novus за 25,79 грн (0,4 кг).
Гречка: В Novus крупа подешевшала з 71,99 грн до 69,99 грн за кілограм. Натомість в "Ашані" вартість зросла з 69,90 грн до 74,90 грн. Найвигідніша ціна утримується в "Сільпо" завдяки акційній пропозиції - 54,99 грн/кг.
Яйця: У "Сільпо" з'явилася доступна позиція за 39,19 грн за десяток категорій С1. Водночас поштучні яйця в "Ашані" подорожчали з 5,20 грн до 5,80 грн за штуку (58,00 грн за десяток).
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 22 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Молоко: Найдешевшу позицію у малому упакуванні (450 г) пропонують в "Сільпо" за 19,99 грн та в АТБ за 20,40 грн. В Novus продовжує діяти акційна ціна на велику упаковку 900 г - 34,99 грн замість 53,99 грн.
Соняшникова олія: Ціни на рафіновану олію залишилися без змін у всіх супермаркетах. Вартість пляшки об'ємом 0,5 л коливається від 49,40 грн в "Ашані" до 57,99 грн у "Сільпо".
Хліб
Гречка
Яйця
Молоко
Соняшникова олія