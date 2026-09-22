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Ціни на АЗС завмерли після стрибка. Скільки коштує бензин, дизель та газ 22 вересня

07:13 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Ціни на АЗС завмерли після стрибка. Скільки коштує бензин, дизель та газ 22 вересня Фото: скільки коштує пальне на АЗС 22 вересня (Getty Images)
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Станом на вівторок, 22 вересня, після вчорашнього помітного здорожчання ситуація на українських АЗС стабілізувалася. Нові цінники, які мережі виставили напередодні, тримаються на поточному рівні.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головні тенденції ринку

Вчорашній зліт у мережі SOCAR: Напередодні преміальна мережа суттєво підняла планку - бензин NANO 100 та дизель NANO Extro зросли до 104 грн, ДП NANO - до 103 грн, а NANO 95 і А-95 піднялися до 97,90 грн та 94,90 грн відповідно. Сьогодні ці показники залишаються незмінними.

Вчорашнє зростання в "Укрнафті": Мережа підняла вартість базових марок (А-95 і А-92 додали по 1 гривні - до 88,90 грн та 86,90 грн, бензин 95 (Energy) зріс до 91,90 грн).

Стабільність на WOG та ОККО: Мережі утримують рівень попередніх днів (зокрема, дизель на WOG після коливань закріпився на позначці 99,90 грн, а ОККО тримає базові показники без змін).

Ціни на АЗС завмерли після стрибка. Скільки коштує бензин, дизель та газ 22 вересня

Фото: ціни на АЗС 22 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Скільки коштує заправити повний бак (50 літрів)

"Укрнафта" (А-95 по 88,90 грн / ДП по 97,90 грн):

  • Бензин А-95: 4 445 грн
  • Дизель: 4 895 грн

ОККО / WOG (А-95 Євро по 92,90 грн / ДП по 99,90 грн):

  • Бензин А-95 Євро: 4 645 грн
  • Дизель: 4 995 грн

SOCAR (А-95 по 94,90 грн / ДП NANO по 103 грн):

  • Бензин А-95: 4 745 грн
  • Дизель: 5 150 грн

Таким чином різниця між найдорожчим та найдешевшим бензином на повному баку становить 300 гривень, а на дизелі - 255 грн.

Деталізація цін на АЗС 22 вересня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 99,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100:104 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104 грн
  • ДП NANO: 103 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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