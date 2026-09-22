Новые цены на яйца, гречку и молоко: что изменилось в супермаркетах 22 сентября

Как изменились цены в супермаркетах

Хлеб: Ценовая ситуация во всех сетях остается полностью стабильной. Самый дешевый вариант предлагает "Сильпо" за 14,59 грн (0,35 кг), а самый дорогой среди названых - у Novus за 25,79 грн (0,4 кг).

Гречко: В Novus крупа подешевела с 71,99 грн до 69,99 грн за килограмм. В то же время в "Ашане" стоимость выросла с 69,90 грн до 74,90 грн. Самая выгодная цена удерживается в "Сільпо" благодаря акционному предложению - 54,99 грн/кг.

Яйца: В "Сильпо" появилась доступная позиция за 39,19 грн за десяток категорий С1. В то же время, поштучные яйца в "Ашане" подорожали с 5,20 грн до 5,80 грн за штуку (58,00 грн за десяток).

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 22 сентября (инфографика РБК-Украина)

Молоко: Дешевую позицию в малой упаковке (450 г) предлагают в "Сильпо" за 19,99 грн и в АТБ за 20,40 грн. В Novus продолжает действовать акционная цена на крупную упаковку 900 г - 34,99 грн вместо 53,99 грн.

Подсолнечное масло: Цены на рафинированное масло остались без изменений во всех супермаркетах. Стоимость бутылки объемом 0,5 л колеблется от 49,40 грн в "Ашане" до 57,99 грн в "Сильпо".

Подробные цены в супермаркетах (22 сентября)

Хлеб

"Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" половинка в нарезке (0,35 кг) - 14,59 грн

"Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.

АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.

Novus: хлеб "Marka Promo Украинский" половина нарезанный (400 г) - 25,79 грн

Гречка

"Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)

АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.

"Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 74,90 грн.

Яйца

"Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 5,80 грн/шт (58,00 грн за десяток)

"Сильпо": яйца куриные "Від доброї курки" С1 (10 шт) - 39,19 грн

Novus: яйца куриные "Квочка Файна курка" С2 (10 шт) - 71,99 грн

АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт) - 73,30 грн

Молоко

АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5% (450 г) - 20,40 грн

"Сильпо": молоко" Полная Чаша" пастеризованное 2,6% (450 г) - 19,99 грн

"Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,90 грн

Novus: молоко "Житомирский Молочный Завод" ультрапастеризованное 2,5% 900 г 34,99 грн (вместо 53,99 грн в рамках акции)

Подсолнечное масло