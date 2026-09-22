Новые цены на яйца, гречку и молоко: что изменилось в супермаркетах 22 сентября

Крупные украинские торговые сети обновили ценники базовых продуктов. По сравнению с прошлой неделей в супермаркетах подешевели, а местами и подорожали некоторые категории яиц и гречки.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на вторник, 22 сентября - собрало РБК-Украина в материале.
Хлеб: Ценовая ситуация во всех сетях остается полностью стабильной. Самый дешевый вариант предлагает "Сильпо" за 14,59 грн (0,35 кг), а самый дорогой среди названых - у Novus за 25,79 грн (0,4 кг).
Гречко: В Novus крупа подешевела с 71,99 грн до 69,99 грн за килограмм. В то же время в "Ашане" стоимость выросла с 69,90 грн до 74,90 грн. Самая выгодная цена удерживается в "Сільпо" благодаря акционному предложению - 54,99 грн/кг.
Яйца: В "Сильпо" появилась доступная позиция за 39,19 грн за десяток категорий С1. В то же время, поштучные яйца в "Ашане" подорожали с 5,20 грн до 5,80 грн за штуку (58,00 грн за десяток).
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 22 сентября (инфографика РБК-Украина)
Молоко: Дешевую позицию в малой упаковке (450 г) предлагают в "Сильпо" за 19,99 грн и в АТБ за 20,40 грн. В Novus продолжает действовать акционная цена на крупную упаковку 900 г - 34,99 грн вместо 53,99 грн.
Подсолнечное масло: Цены на рафинированное масло остались без изменений во всех супермаркетах. Стоимость бутылки объемом 0,5 л колеблется от 49,40 грн в "Ашане" до 57,99 грн в "Сильпо".
Хлеб
Гречка
Яйца
Молоко
Подсолнечное масло