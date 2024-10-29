Нові теми блоку НМТ з історії України: що чекає учнів у 2025 році

Національний мультипредметний тест (НМТ) з історії України для учнів, які закінчують школу у 2025 році, міститиме питання за весь шкільний курс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Osvita.ua.
Зазначається, що Український центр оцінювання якості освіти оголосив, що блок національного мультипредметного тесту (НМТ) з історії України у 2025 році охоплюватиме весь шкільний курс історії.
Зокрема, після ухвалення сьогодні, 29 жовтня, законопроєкту №12053, стало відомо, що до блоку з історії України буде додано теми з давньої історії України, що раніше не включалися у НМТ.
Повідомляється, що такий підхід значно розширить обсяг матеріалу, порівняно з попередніми роками, коли питання стосувалися лише обмежених історичних періодів.
Таким чином, учні у 2025 році у блоці з історії України мають відповідати на запитання стосовно:
Окрім цього, тренуватись до оновленого тесту школярі можуть на ресурсі "ЗНО Онлайн", який містить тести з усіх предметів, а також візуальні добірки та дати.
Нагадаємо, що згідно із прийнятим законопроєктом №12053, який регулює проведення підсумкової атестації та вступної кампанії у 2025 році, ЗНО й надалі проводитимуть у формі НМТ.
Також раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомляв про те, що в історичному блоці в рамках НМТ з’являться завдання з історії Руси-України.
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