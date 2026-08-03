Підвищення тарифів УЗ завдасть збитків промисловості та аграріям, - Forbes

Підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниці" на 30%, спричинить суттєве зростання витрат для українського бізнесу. Найбільший удар припаде на гірничо-металургійний комплекс та аграріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думки аналітиків та представників бізнесу у Forbes Україна.

Чому ухвалили таке рішення

Уряд пішов на перегляд тарифів на тлі тривалого блокування чорноморських портів та стрімкого подорожчання альтернативних маршрутів.

За даними директора Центру транспортних стратегій Сергія Вовка, логістика через західний кордон додає до вартості кожної тонни близько 50 доларів, а транспортування через Дунай і румунську Констанцу здорожує процес на 60-70 доларів за тонну.

Додатковим рішенням Мінвідновлення, крім индексації основних тарифів на 30%, стала уніфікація цін на перевезення порожніх вагонів.

Наслідки для металургії та важкої промисловості

Для промислових гігантів нові розцінки означають чергове вимушене зростання собівартості продукції.

"Інтерпайп" оцінює додаткові витрати орієнтовно у 15 доларів на кожній тонні продукції. При цьому повністю відмовитися від залізничного транспорту компанія не може - зокрема, через безпекові ризики для автотранспорту під час вивезення продукції з Нікополя.

"Метінвест" наголошує, що рішення було ухвалене без належного аналізу його впливу на економіку країни, попри попередження бізнесу про загрозу зупинки підприємств та скорочення робочих місць.

У "Метінвесті" також підкреслили, що вантажні перевезення "Укрзалізниці" є прибутковими (торік вони принесли компанії 5,8 млрд грн прибутку), тоді як збитки пасажирського сегмента сягнули близько 20 млрд грн.

На думку представників бізнесу, фінансування соціальних пасажирських перевезень не має перекладатися на вантажовідправників.

Збитки аграріїв та неможливість переходу на автотранспорт

Аграрний сектор також зіткнеться з погіршенням економіки експорту. За оцінками компанії "ТАС Агро", нові тарифи додадуть близько 5 доларів до вартості транспортування кожної тонни зерна.

До кінця року сукупні додаткові витрати великих експортерів вимірюватимуться десятками мільйонів гривень.

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Ситуація ускладнюється тим, що за нинішніх закупівельних цін частина виробників зерна вже змушена працювати зі збитками у 20-35 доларів на тонні.

Повністю замінити залізницю автотранспортом для масштабних експортних партій технічно неможливо.

Позиція "Укрзалізниці" та прогнози для економіки

В "Укрзалізниці" ухвалення нових тарифів пояснюють критичною фінансовою ситуацією. За заявою перевізника, без перегляду розцінок компанія зіткнулася б з операційним дефіцитом у 26,3 млрд гривень та чистим збитком у 21,9 млрд гривень до кінця року.

Водночас, за прогнозом ДП "Укрпромзовнішекспертиза", це рішення матиме важкий довгостроковий ефект для всієї країни: втрата близько 96 млрд гривень ВВП на рік, скорочення вантажної бази самої "Укрзалізниці" на 27 млн тонн, втрата 2,4 млрд доларів експортної виручки та скорочення бюджетних надходжень на 36 млрд гривень.

Експерти застерігають: подальший тиск на логістику ризикує призвести до згортання обсягів виробництва, зменшення податкових відрахувань та зростання безробіття у ключових промислових і аграрних регіонах.