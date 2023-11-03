Нові Skoda Superb показали офіційно: усі подробиці

Екстер’єр

Skoda Superb 2024 року заявлена відразу у двох типах кузова, причому той, що здається нам седаном, насправді вдало замаскований під нього ліфтбек. Універсал виявився коротшим за нього, але в цілому обидва кузови видовжилися і підросли вгору у порівнянні з попередниками. Якщо охарактеризувати дизайн одним словом, то це все також буде слово різкий.

Більш рішучими стали контури світлотехніки, лінії вікон і грані боковин, що в цілому надає машині більше динаміки та підкріплює її зрозуміле прагнення до преміальності. Проте, врівноважує сприйняття силуету м’яко вигнута лінія даха, особливо ефектна на універсалі Combi. Щодо фар – вони нові не лише по обрисах, а й по суті: це матричні світлодіодні блоки.

Салон

Головна радісна новина в інтер’єрі – на торпедо є фізичні кнопки і регулятори. Принаймні, щоб налаштувати клімат і додати гучності, не треба заходити в меню на сенсорному екрані. Який, звісно, теж є і вражає своєю 13-дюймовою діагоналлю. Власне, всі дисплеї порахувати непросто: є ще 10-дюймова панель приладів перед водієм та маленькі 1,25-дюймові у ручках-крутилках, які керують кліматом, музикою, навігатором та мандрівками по меню в цілому. Нарешті, ще один дисплей – проекційний, на лобовому склі перед очима водія.

Ще одна приємна звістка з салону – серед семи варіантів його оздоблення буде натуральна шкіра, саме шкіра, а не лише розкішний дермантин. Можливо, когось порадує збільшення простору над головою пасажирів і додаткові 20–30 літрів об’єму в багажнику, хоча і в минулому Superb ми не страждали від тісняви.

Технічна база

В основі новинки – вдосконалений варіант “вагівської” платформи MQB, тієї самої, що використовується “Фольксвагеном” на Passat Variant 2024 модельного року. Підвіскою опціонально керує оновлена система DCC Plus, вона дає широкий діапазон налаштувань – від відточеного спортивного драйву до комфорту на великих і малих нерівностях.

Мотори і акумулятори

Поки що не можна обіцяти, що вся шикарна гама двигунів та гібридних установок доїде до українських автосалонів, але про це варто помріяти. Отже, моторів шість і жодного даунсайзингу.

Найменший ДВЗ – це бензиновий 1.5 TSI (150 к.с.), підсилений мікрогібридним приводом, який допомагає при розгонах. Топовим мотором буде ще один бензиновий турбоагрегат 2.0 TSI (265 к.с.), а дизельну тему представляє мотор 2.0 TDI (193 к.с.). Обидва 2,0-літрових мотора мають по одній слабкішій версії, відповідно 204 та 150 конячок. Нарешті, дуже цікавий варіант – універсал Plug-In гібрид сумарною потужністю 204 к.с, який можна підзаряджати від розетки. Крім бензинового 1.5 TSI він має чималеньку батарею на 25,7 кВт⋅год, яка дозволяє гібридному Superb Combi проїхати 100 км без допомоги бензинового мотора.

Всі двигуни комплектуються виключно автоматами DSG, причому один дизель і одна “бензинка” (обидва 2,0 л) мають привід 4х4. Між іншим, акуратний селектор АКП розташовано на рульовій колонці.

Якщо коротко

Бренду Superb наступного року виповниться 90 років, і новий флагман дбайливо зберіг усі характерні особливості своєї лінійки, та ще й став більш багатим. Випускати новинку будуть там же, де і попередника, на заводі VAG у Словаччині. У продаж новинка бренду надійде не пізніше весни наступного року – принаймні, так обіцяно для Європи. Про ціни поки що нічого не повідомлялося.