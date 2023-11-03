Новые Skoda Superb показали официально: все подробности

Экстерьер

Skoda Superb 2024 года заявлена сразу в двух типах кузова, причем кажущийся нам седаном на самом деле – снова удачно замаскированный под него лифтбек. Универсал оказался короче его, но в целом оба кузова удлинились и подросли вверх по сравнению с предшественниками. Если охарактеризовать дизайн одним словом, то это все также будет слово резкий.

Более решительными стали контуры светотехники, линии окон и грани боковин, что в целом придает машине больше динамики и подкрепляет ее понятное стремление к премиальности. Однако уравновешивает восприятие силуэта мягко изогнутая линия крыши, особенно эффектная на универсале Combi. Что касается фар – они новые не только по очертаниям, но и по сути: это матричные светодиодные блоки.

Салон

Главная радостная новость в интерьере – на торпедо есть физические кнопки и регуляторы. По крайней мере, чтобы настроить климат и добавить громкость, не придется заходить в меню на сенсорном экране. Который, конечно, тоже есть и поражает своей 13-дюймовой диагональю. Собственно, все дисплеи в машине сосчитать непросто: есть еще 10-дюймовая приборная панель перед водителем и маленькие 1,25-дюймовые – в ручках-крутилках, которые управляют климатом, музыкой, навигатором и путешествиями по меню в целом. Наконец, еще один дисплей – проекционный, на лобовом стекле перед глазами водителя.

Еще одно приятное известие из салона – среди семи вариантов его отделки будет натуральная кожа, именно кожа, а не только роскошный дермантин. Возможно, кого-то порадует увеличеное пространства над головой пассажиров и дополнительные 20–30 литров объема в багажнике, хотя и в прошлом Superb мы не страдали от тесноты.

Техническая база

В основе новинки – усовершенствованный вариант "VAG-овской" платформы MQB, той же, что использована "Фольксвагеном" на Passat Variant 2024 модельного года. Подвеской опционально управляет обновленная система DCC Plus, которая дает широкий диапазон настроек – от отточенного спортивного драйва до комфорта на больших и малых неровностях.

Моторы и аккумуляторы

Пока нельзя обещать, что вся шикарная гамма двигателей и гибридных установок доедет до украинских автосалонов, но об этом стоит помечтать. Итак, моторов шесть и ни одного даунсайзинга.

Самый маленький ДВС – это бензиновый 1.5 TSI (150 л.с.), усиленный микрогибридным приводом, который помогает при разгонах. Топовым мотором станет еще один бензиновый турбоагрегат 2.0 TSI (265 л.с.), а дизельную тему представляет мотор 2.0 TDI (193 л.с.). Оба 2,0-литровых двигателя имеют по одной более слабой версии, соответственно 204 и 150 лошадок. Наконец, очень интересный вариант – универсал Plug-In–гибрид суммарной мощностью 204 л.с, который можно подзаряжать от розетки. Помимо бензинового 1.5 TSI он имеет внушительную батарею на 25,7 кВт⋅ч, которая позволяет гибридному Superb Combi проехать 100 км без помощи бензинового мотора.

Все двигатели комплектуются исключительно автоматами DSG, причем один дизель и одна "бензинка" (оба 2,0 л) имеют привод 4х4. Кстати, аккуратный селектор АКП расположен справа на рулевой колонке.

Если коротко

Бренду Superb в следующем году исполнится 90 лет, и новый флагман бережно сохранил все характерные особенности своей линейки, да еще и стал богаче. Выпускать новинку будут там же, где и предшественника, на заводе VAG в Словакии. В продажу новинка поступит не позднее весны следующего года – по крайней мере, так обещано для Европы. О ценах пока ничего не сообщалось.