Нові штрафи за куріння: що заборонили в Україні

Що заборонено та які штрафи

Законом з 11 липня:

заборонена реклама тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них;

встановлені штрафи за реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1020 грн, а у разі повторного протягом року - 10 200 грн;

встановлені штрафи за куріння електронних сигарет громадських місцях та приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарок (51-170 грн, у разі повторного протягом року порушення - 170-340 грн);

заборонено виробництво (крім виробництва для експорту), торгівля та імпорт для продажу України сигарет, що містять смако-ароматичні добавки. Такі сигарети, вже випущені в обіг, будуть продаватися ще один рік.

Антитютюновий закон

Верховна рада у грудні 2021 року ухвалила закон, який ще більше обмежує права тих, хто курить, та запроваджує нові штрафи. Норми закону набирали чинності поступово.

Де можна курити

Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття "громадське місце" - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.

Таким чином, вулиці, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити.

Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.