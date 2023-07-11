Нові штрафи за куріння: що заборонили в Україні

В Україні з 11 липня набрали чинності чергові норми антитютюнового закону, ухваленого в грудні 2021 року. Вони стосуються електронних сигарет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону.
Законом з 11 липня:
Верховна рада у грудні 2021 року ухвалила закон, який ще більше обмежує права тих, хто курить, та запроваджує нові штрафи. Норми закону набирали чинності поступово.
Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття "громадське місце" - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги.
Таким чином, вулиці, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити.
Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.
Нагадаємо, за даними КМІС, поширеність куріння з початком повномасштабної війни зазнала деяких істотних змін. Так. 42,3% відповіли, що війна ніяк не вплинула на інтенсивність їхнього споживання тютюну або нікотину; 40,2% зазначили, що почали вживати трохи більше або значно більше тютюну або нікотину; 12,6% повідомили, що почали споживати менше або значно менше.
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