Новые штрафы за курение: что запретили в Украине

В Украине с 11 июля вступили в силу очередные нормы антитабачного закона, принятого в декабре 2021 года. Они касаются электронных сигарет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.
Законом с 11 июля:
Верховная рада в декабре 2021 года приняла закон, который еще больше ограничивает права курящих и вводит новые штрафы. Нормы закона вступали в силу постепенно.
Для целей запрета курения законом еще раз определяется понятие "общественное место" - часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе числе подъезды построек и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.
Таким образом, улицы, парки и пляжи не являются общественными местами и в них можно курить.
В то же время, закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей громады.
Напомним, по данным КМИС, распространенность курения с началом полномасштабной войны претерпела некоторые существенные изменения. Да. 42,3% ответили, что война никак не отразилась на интенсивности их потребления табака или никотина; 40,2% отметили, что стали употреблять немного больше или гораздо больше табака или никотина; 12,6% сообщили, что стали потреблять меньше или гораздо меньше.
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