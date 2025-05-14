Нові санкції США можуть відняти у Росії 40% військового бюджету

Устенко зауважив, що якщо санкційний законопроект сенатора Ліндсі Грема про введення 500% мита для країн, які купують російську нафту, буде ухвалено, то РФ може втратити близько 150 млрд доларів, що становить майже 40% її військового бюджету.

Екс-радник президента вважає, що Китай, Туреччина та Індія, відмовляться від купівлі російської нафти, щоб не псувати відносини зі США.

"Росія за рік отримує близько 150 млрд доларів від продажу нафти. Можливо, деякі дрібні країни продовжать її купувати, але якщо відмовляться Китай, Туреччина та Індія, то можна буде говорити про втрату Росією цих 150 млрд. А це майже 40% військового бюджету", - зазначив Устенко.

Якщо так станеться, заявив експерт, то Москві доведеться йти на скорочення військового бюджету, що малоймовірно, або скорочувати невійськові витрати, що менш реалістично в нинішньому розкладі.