Новые санкции США могут отнять у России 40% военного бюджета

Устенко отметил, что если санкционный законопроект сенатора Линдси Грэма о введении 500% пошлины для стран, которые покупают российскую нефть, будет принят, то РФ может потерять около 150 млрд долларов, что составляет почти 40% ее военного бюджета.

Экс-советник президента считает, что Китай, Турция и Индия, откажутся от покупки российской нефти, чтобы не портить отношения с США.

"Россия за год получает около 150 млрд долларов от продажи нефти. Возможно, некоторые мелкие страны продолжат ее покупать, но если откажутся Китай, Турция и Индия, то можно будет говорить о потере Россией этих 150 млрд. А это почти 40% военного бюджета", - отметил Устенко.

Если так произойдет, заявил эксперт, то Москве придется идти на сокращение военного бюджета, что маловероятно, или сокращать невоенные расходы, что менее реалистично в нынешнем раскладе.